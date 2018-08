Recenze: Film Úžasňákovi 2 je skvělý, když se supermimino pere s mývalem. Jinak vítězí naivita

K vrcholům filmu Úžasňákovi 2 patří hravý souboj minima s mývalem. Má anarchistický náboj kreslených grotesek, v nichž se postavičky mohou donekonečna otloukat na tisíc způsobů.

Kdysi dávno, před časy superhrdinských hollywoodských hitů, vznikl originální animovaný příspěvek do tohoto komiksového žánru. V době, kdy filmový Iron Man a jeho následovníci ještě nebyli na světě, snímek Úžasňákovi představil pupkatého superhrdinu pana Úžasňáka, který se nepotýkal jen se vším zlem světa, ale také s krizí středního věku. Čtrnáct let nato nyní do kin přichází snímek Úžasňákovi 2 a ústřední rodinku vrhá do jiného světa.

Manželský superpár Bob a Helen - tedy pan Úžasňák a jeho žena Elastička - se nadále potýká s údělem z prvního dílu, kdy byli superhrdinové postaveni mimo zákon. V tomto ohledu "dvojka" dějově plynule navazuje, jen se ze 40. či 50. let minulého století přesunula do následující dekády.

Pan Úžasňák je vystaven další zkoušce, netrápí ho už jen stárnutí, ale též fakt, že se z něj stala hospodyňka pečující o potomky, zatímco jeho žena byla vybrána miliardářem a jeho sestrou, aby pomohla vrátit superhrdiny zpět z ilegality.

Režisér a scenárista Brad Bird tentokrát vypráví o poznání neobratněji než v prvním díle. Divákům do hlav na sílu tlačí "dospělá" témata jako emancipace, přitom je společensko-politické vyznění filmu přinejmenším zmatené. Jednička si pohrávala s různými klišé, u druhého dílu není jasné, zda si snímek z něčeho utahuje, nebo to myslí vážně.

Narážka "Učiňme superhrdiny znovu legálními" - působící zprvu jako dloubanec do dnešní americké politiky - se v závěru filmu mění v poněkud naivní, až děsivou vizi, kdy nad politickými institucemi stojí skupina superschopných jedinců. Dnes, kdy se ostatní superhrdinské filmy často zabývají vztahem hrdinů ke společnosti, vyznívá tato "dětská" verze světa coby jedné velké "suprácké" rodiny poněkud nepatřičně.

Malé i velké diváky tak režisér Bird dostane na lopatky především scénami, kdy se o nic nesnaží, kdy si jen hraje s nápady. Vrcholem je nepochybně scéna, v níž rodinný benjamínek Jack-Jack během souboje s mývalem, který se potlouká kolem popelnic za domem, objeví, že má též superschopnosti. Hravá šťouchanice mimina se zvířetem v sobě má anarchistický náboj kreslených grotesek, v nichž se postavičky mohou donekonečna otloukat na tisíc způsobů.

Úžasňákovi 2 nabízejí dost podobných drobných scén, v nichž je prostor rozplývat se nad gagy a nechat se opájet animací bohatou na detaily. Divák tak skoro - ale opravdu jen skoro - zapomene, že sleduje primitivní zápletku, mechanicky rozdělenou do dvou dějových linií: supertaťka se potýká se svými třemi dětmi a supermamka se mezitím pere s padouchy.

První díl působil svěže, dvojka je jen další suprhrdinský film z řady. Opět - byť mnohem méně než jednička - zaujme scénami z rodinného života, ale těm už se věnují i mnohé hrané komiksové snímky. Stále je tu dost důvodů fandit hrdinům, obzvláště těm dětským, když zachraňují své rodiče. Ale kdykoli se film vydá mimo rodinné vztahy, balancuje ve vratkém terénu.

Tituly studia Pixar dříve nabízely až podvratné hrátky s hollywoodskými klišé. Na Úžasňákových 2 je nejsmutnější, že některé stereotypy - ať už vědomky, či nikoli - naopak posilují. Nejen tím, že připomínají spíše komiksy z doby, v níž se film odehrává, než současné dospělejší suprhrdinské příběhy - v tom lze stále vidět nostalgickou snahu vrátit původní naivitu dětských příběhů zpět do hry.

Horší je, že když se konečně objeví padouši a s nimi touha manipulovat lidi pomocí technologií, přestává dávat smysl, co je dobro a co zlo.

Dětem je to jedno, neboť hrdinové jsou prostě hodní a padouši zlí. Těm je třeba se postavit, neboť tak to v pohádkách chodí. Ale dospělí diváci si občas se zlosyny kladou otázku, zda je děsivější představa, kdy budou hrdinové mimo zákon, nebo když do rukou dostanou všechnu moc světa.

Úžasňákovi 2 Scénář a režie: Brad Bird

Falcon, česká distribuční premiéra 2. srpna

Superhrdinským filmům od nejúspěšnějšího studia Marvel bývá občas vytýkána dětinskost, ale snad žádný není tak naivní jako pokračování Úžasňákových od Pixaru.

Raději snad nad nimi moc nepřemýšlet, při odchodu z kina usilovně myslet na bitku s mývalem a udržet si v mysli ty poslední zbytky radostných hrátek, které si spojujeme s nejlepšími díly Pixaru. Možná pak zapomeneme, že pixarovky mívaly i jiné kvality než mývaly.