Film

Upír, Batman a nově i záporák z Odyssey. Herec Robert Pattinson slaví 40 let

ČTK,Kultura

Britský herec Robert Pattinson, který 13. května oslaví čtyřicetiny, se proslavil zejména v upírské sáze Stmívání, kde hrál upíra Edwarda Cullena. Objevil se i v pokračováních Twilight ságy, jež byla natočena podle stejnojmenného románu Stephenie Meyerové. Ve snímcích vystupoval po boku herečky Kristen Stewartové, s níž pak nějakou dobu žil.

Robert Pattinson letos v dubnu v New Yorku na premiéře filmu Drama, kde si zahrál roli snoubence, jehož vztah projde týden před svatbou nečekanou zkouškou.Foto: Profimedia
V posledních letech zaujal zejména v roce 2022 titulní rolí komiksového hrdiny ve snímku Batman. Letos se blýskl ve skvěle hodnocené romantické komedii Drama, kde si zahrál s americkou herečkou a zpěvačkou Zendayou. V červenci se pak objeví v očekávaném historickém eposu Odyssea v režii Christophera Nolana, kde ztvární roli manipulativního šlechtice Antinouse, který se chce zmocnit ithackého trůnu.

Pattinson se narodil 13. května 1986 v Londýně. V dospívání se věnoval sportu a rovněž ho přitahovala hudba - hrál na kytaru a klávesy. Určitou dobu se také živil modelingem. K hraní se poprvé dostal kolem 15 let, kdy účinkoval v amatérských divadelních hrách.

Jeho první filmovou příležitostí byl koprodukční film Království prstenu (2004), který volně zpracovával severskou legendu Edda. Poté se mihl ve snímku Jarmark marnosti vedle Reese Witherspoonové a hrál i mladého čaroděje Cedrica Diggoryho v komerčních trhácích Harry Potter a Ohnivý pohár a Harry Potter a Fénixův řád.

V roce 2008 pak přišel první díl Twilight ságy: Stmívání. Později hrál i v pokračováních Nový měsíc, Zatmění a Rozbřesk. Pattinson také v roce 2010 natočil romantické drama Nezapomeň na mě a o rok později účinkoval v titulní roli filmové adaptace klasického románového dramatu Miláček.

Chodil s americkou herečkou Kristen Stewartovou, poté s britskou zpěvačkou a tanečnicí Tahliah Debrett Barnettovou známou jako FKA twigs. Nyní žije s anglickou modelkou a herečkou Suki Waterhouseovou, s níž má dvouletou dceru.

