Upír, Batman a nově i záporák z Odyssey. Herec Robert Pattinson slaví 40 let

Britský herec Robert Pattinson, který 13. května oslaví čtyřicetiny, se proslavil zejména v upírské sáze Stmívání, kde hrál upíra Edwarda Cullena. Objevil se i v pokračováních Twilight ságy, jež byla natočena podle stejnojmenného románu Stephenie Meyerové. Ve snímcích vystupoval po boku herečky Kristen Stewartové, s níž pak nějakou dobu žil.
V posledních letech zaujal zejména v roce 2022 titulní rolí komiksového hrdiny ve snímku Batman. Letos se blýskl ve skvěle hodnocené romantické komedii Drama, kde si zahrál s americkou herečkou a zpěvačkou Zendayou. V červenci se pak objeví v očekávaném historickém eposu Odyssea v režii Christophera Nolana, kde ztvární roli manipulativního šlechtice Antinouse, který se chce zmocnit ithackého trůnu.
Pattinson se narodil 13. května 1986 v Londýně. V dospívání se věnoval sportu a rovněž ho přitahovala hudba - hrál na kytaru a klávesy. Určitou dobu se také živil modelingem. K hraní se poprvé dostal kolem 15 let, kdy účinkoval v amatérských divadelních hrách.
Jeho první filmovou příležitostí byl koprodukční film Království prstenu (2004), který volně zpracovával severskou legendu Edda. Poté se mihl ve snímku Jarmark marnosti vedle Reese Witherspoonové a hrál i mladého čaroděje Cedrica Diggoryho v komerčních trhácích Harry Potter a Ohnivý pohár a Harry Potter a Fénixův řád.
V roce 2008 pak přišel první díl Twilight ságy: Stmívání. Později hrál i v pokračováních Nový měsíc, Zatmění a Rozbřesk. Pattinson také v roce 2010 natočil romantické drama Nezapomeň na mě a o rok později účinkoval v titulní roli filmové adaptace klasického románového dramatu Miláček.
Chodil s americkou herečkou Kristen Stewartovou, poté s britskou zpěvačkou a tanečnicí Tahliah Debrett Barnettovou známou jako FKA twigs. Nyní žije s anglickou modelkou a herečkou Suki Waterhouseovou, s níž má dvouletou dceru.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
Kontumace 0:3, nejvyšší možná pokuta i zápasy bez diváků. Slavia zná trest za řádění
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3:2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů.
Živě: Disciplinárka oznamuje trest pro Slavii: kontumace, pokuta a zápasy bez diváků
Sledujte videopřenos z oznámení trestu, který disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynesla nad fotbalovou Slavií za řádění fanoušků při sobotním derby se Spartou.
„Ventiluje se na prezidentovi.“ Expert popsal, proč vztahy Pavla s Babišem dál chladnou
Ještě donedávna působily vztahy mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem (ANO) navzdory politickým rozdílům relativně funkčně i otevřeně. Po páteční schůzce na Hradě už ale bylo zřejmé, že mezi oběma muži citelně přituhlo. Co k tomu vedlo? A zůstane vůbec ještě prostor pro pragmatickou spolupráci?
ŽIVĚ Rusko ukončilo příměří, v noci zaútočilo více než 200 drony, uvedl Zelenskyj
Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, uvedl v úterý ráno na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě shodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně čtyřech zabitých.