Upír a Batman v roli agenta 007. Novým Jamesem Bondem bude britský herec Robert Pattinson

Britský herec Robert Pattinson se stane novým představitelem Jamese Bonda. Oznámil to v pondělí oficiální účet filmové série o agentovi 007 na sociální síti Instagram. Čtyřicetiletý Pattinson bude sedmým hercem, který ztvární slavného britského špiona, a prvním po odchodu Daniela Craiga. Objeví se v připravovaném 26. filmu série, který bude režírovat Denis Villeneuve.
Pattinsonovo obsazení ukončilo několikaleté spekulace o tom, kdo převezme roli po Craigovi, jenž se s ní rozloučil ve filmu Není čas zemřít z roku 2021. Snímek skončil smrtí hlavního hrdiny, což se v dosavadní 64leté historii bondovské série stalo poprvé. Nový film má agenta 007 znovu přivést na plátna kin. Jeho název ani datum premiéry zatím nejsou známy.
O možném obsazení britské hvězdy se začalo mluvit teprve nedávno, píše agentura AP. O roli podle médií usilovali také Callum Turner, Josh O'Connor, Jack Lowden a Nicholas Hoult. Producenti se podle dřívějších spekulací chtěli přiklonit k mladšímu a méně známému herci, nakonec ale vybrali jednu z nejvýraznějších hvězd své generace.
Robert Pattinson se proslavil především jako upír Edward Cullen v romantické filmové sérii Stmívání. Zahrál si také ve filmech o Harrym Potterovi a v současnosti ztvárňuje Batmana. Vedle velkých hollywoodských produkcí se však věnuje také nezávislé kinematografii. Kritiky zaujal například ve filmech Dobrý časy režisérů Joshe a Bennyho Safdieových, Maják Roberta Eggerse nebo Mickey 17 režiséra Pong Čun-hoa. Letos sklidil pozitivní ohlasy také za zápornou roli ve filmu Odyssea režiséra Christophera Nolana.
Filmová série o Jamesi Bondovi, natočená podle románů britského spisovatele Iana Fleminga, patří k nejvýdělečnějším značkám v historii Hollywoodu. V kinech po celém světě utržila více než sedm miliard dolarů (cca 155 miliard Kč). Dosud poslední film Není čas zemřít vydělal v roce 2021 přibližně 774 milionů dolarů.
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