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Film

Úchvatná výprava do tmy. Oneplay přináší dokument Přátelé půdy: Tajemný svět pod zemí

Kultura

Na Oneplay je nyní v české premiéře dostupný nizozemský přírodovědný dokument Přátelé půdy: Tajemný svět pod zemí (2023), který odhaluje neuvěřitelně komplexní a dosud přehlížený svět ukrytý přímo pod povrchem naší planety. Snímek režiséra Marka Verkerka, tvůrce oceňovaného dokumentu Nová divočina, ukazuje půdu tak, jak ji ještě nikdo neviděl.

Dokument Přátelé půdy: Tajemný svět pod zemí nabízí pohled přímo do nitra světa, který máme přímo pod nohama.
Dokument Přátelé půdy: Tajemný svět pod zemí nabízí pohled přímo do nitra světa, který máme přímo pod nohama.Foto: M&N Film Distribution
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Věděli jste, že v jediné hrstce půdy žije více živočichů, než je lidí na celé Zemi? Přes osm miliard tvorů: bakterie, houby, roztoči, žížaly a bezpočet dalších organismů, které tvoří dohromady komplex, bez nějž by na naší planetě nebyl možný žádný život. Přesto jsme o něm dosud věděli jen zlomek.

Dokument diváky zavede hluboko pod povrch a odkryje zákulisí tohoto podzemního vesmíru. Pomocí unikátních makro záběrů a vizuálně ohromujících sekvencí ukáže půdu jako živý organismus. Dynamický ekosystém, v němž si tvorové navzájem konkurují, spolupracují a společně formují podmínky pro veškerý život na Zemi.

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Film otevírá otázky, které rezonují daleko za hranicemi přírody. Jak zdravá půda ovlivňuje produkci potravin, kvalitu vody i klimatické změny? Co se stane, když tento křehký systém selže? A proč bychom se měli o to, co je schované pod zemí, vlastně zajímat? Snímek Přátelé půdy nenabízí jen fascinující podívanou – je to výzva k zamyšlení nad tím, jak zacházíme s tím nejzákladnějším zdrojem, který máme.

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