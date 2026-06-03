Úchvatná výprava do tmy. Oneplay přináší dokument Přátelé půdy: Tajemný svět pod zemí

Na Oneplay je nyní v české premiéře dostupný nizozemský přírodovědný dokument Přátelé půdy: Tajemný svět pod zemí (2023), který odhaluje neuvěřitelně komplexní a dosud přehlížený svět ukrytý přímo pod povrchem naší planety. Snímek režiséra Marka Verkerka, tvůrce oceňovaného dokumentu Nová divočina, ukazuje půdu tak, jak ji ještě nikdo neviděl.
Věděli jste, že v jediné hrstce půdy žije více živočichů, než je lidí na celé Zemi? Přes osm miliard tvorů: bakterie, houby, roztoči, žížaly a bezpočet dalších organismů, které tvoří dohromady komplex, bez nějž by na naší planetě nebyl možný žádný život. Přesto jsme o něm dosud věděli jen zlomek.
Dokument diváky zavede hluboko pod povrch a odkryje zákulisí tohoto podzemního vesmíru. Pomocí unikátních makro záběrů a vizuálně ohromujících sekvencí ukáže půdu jako živý organismus. Dynamický ekosystém, v němž si tvorové navzájem konkurují, spolupracují a společně formují podmínky pro veškerý život na Zemi.
Film otevírá otázky, které rezonují daleko za hranicemi přírody. Jak zdravá půda ovlivňuje produkci potravin, kvalitu vody i klimatické změny? Co se stane, když tento křehký systém selže? A proč bychom se měli o to, co je schované pod zemí, vlastně zajímat? Snímek Přátelé půdy nenabízí jen fascinující podívanou – je to výzva k zamyšlení nad tím, jak zacházíme s tím nejzákladnějším zdrojem, který máme.
ŽIVĚ Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl íránský útok, je několik zraněných
Mezinárodní letiště v Kuvajtu ve středu zasáhl íránský dronový a raketový útok. Několik lidí utrpělo zranění a musel být přerušen provoz, píší agentury Reuters a AFP s odvoláním na kuvajtský úřad pro civilní letectví a kuvajtskou armádu.
„Táta neohnul záda. Zlu se neustupuje.“ Dcera zesnulého Kubery vystoupila na Tchaj-wanu
Čelil tlaku, zda ohnout záda a ustoupit. Táta se rozhodl a neustoupil, prohlásila v Tchaj-peji Vendula Vinšová, dcera někdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Právě on původně plánoval návštěvu Tchaj-wanu, těsně před jejím uskutečněním v roce 2020 ale náhle zemřel. Vinšová pronesla svá slova před promítáním dokumentu Jsem Tchajwanec, mapujícího okolnosti první cesty českých politiků na ostrov.
Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost, Bartha si za změnami stojí
Odborová organizace na úřadu vlády Straka vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agend v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva. Oznámila to ve středu ČTK. Šéfka úřadu vlády Bartha respektuje rozhodnutí odborů Strakovy akademie vyhlásit stávkovou pohotovost, sejde se s nimi, sdělila. Za změnami si stojí.
Symbolické ponížení. Nad Petrohradem stoupá po úderech dým, Putin má přijet na fórum
Ve středu ráno ukrajinské drony zaútočily na několik čtvrtí Petrohradu. Přitom jen kousek od zasažených míst vystoupí ruský prezident Vladimir Putin na významném ekonomickém fóru, jemuž se běžně přezdívá „ruský Davos“. Předběžné zprávy uvádějí zraněné, útok na druhé největší ruské město zasáhl i ropný terminál.