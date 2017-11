před 1 hodinou

Po čtrnácti letech se na plátna vrací rodina superhrdinů Úžasňákových. V novém animovaném filmu režiséra a scenáristy Brada Birda zůstává Bob Parr, bývalý superhrdina známý jako Mr. Úžasný, v domácnosti a pomáhá dětem Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Hlavní roli tak má ve filmu jeho žena Helen alias Elastižena. Pro všechny je to velká změna a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého synka Jack-Jacka. Rodina bude v pokračování bojovat proti novému padouchovi a jeho ďábelsky geniálnímu plánu. Jak všechno dopadne, to se diváci dozví 2. srpna 2018, kdy jdou Úžasňákovi II do českých kin.

