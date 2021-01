Tržby Hollywoodu se propadly na úroveň 80. let, nejvíce vydělávají čínské filmy

Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi je v nemocnici kvůli problémům se srdcem. Tisku to sdělil jeho osobní lékař Alberto Zangrillo. Berlusconi, který poslední dobou pobývá na jihu Francie, byl hospitalizován v Monaku. Podle Zangrilla nebyl bývalý premiér převezen do Itálie z opatrnosti, napsala agentura AFP.

Podle Zangrilla vyšetření zjistilo problémy se srdeční arytmií. "Za pár dnů by měl být doma," domnívá se lékař. Nejsou to první zdravotní problémy bývalého premiéra, kterému bude letos v září 85 let. Vloni v září byl Berlusconi hospitalizován kvůli komplikacím souvisejícím s nemocí covid-19. V roce 2016 se podrobil závažné operaci srdce a v roce 2019 pak operaci střeva. Na konci 90. let byl Berlusconi operován kvůli rakovině prostaty.