Trolling, stalking, mobbing. Film z prostředí PR agentury vypráví o manipulaci

Česko a ani další země Evropské unie nestáhnou své vojáky z unijní výcvikové mise v Mali , kde armádní vzbouřenci svrhli prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu. V Berlíně to po dnešním neformálním jednání ministrů obrany zemí EU České televizi řekl český ministr obrany Lubomír Metnar. Dodal, že bezpečnost českých vojáků v této západoafrické zemi ohrožena není.

Podle jeho německé kolegyně Annegret Krampové-Karrenbauerové by nyní přerušená práce unijní výcvikové mise v Mali měla být co nejdříve obnovena. Krampová-Karrenbauerová to prohlásila na tiskové konferenci po schůzce. Také podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella obnoví výcviková mise činnost co nejdříve.