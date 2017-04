Tři oscaroví dědci vyloupí banku pro pár babek. Nový film s Cainem a Freemanem je trochu pohádka

před 45 minutami

Předělávka krimikomedie Loupež ve velkém stylu na plátna kin povolala hvězdné hollywoodské důchodce. Držitelé Oscarů Michael Caine (84 let), Morgan Freeman (79 let) a Alan Arkin (83 let) si lupiče zahráli s chutí. Kriminální pohádka neustále vyvolává úsměv, napětí je v ní však pomálu.

Brooklyn už je bezpečný a nóbl. Alespoň to praví vnučka jednoho z trojice staříků, na jejichž oscarovém elánu stojí kriminální komedie Loupež ve velkém stylu.

Jenže trio držitelů zlaté herecké sošky od americké filmové akademie − Michael Caine, Morgan Freeman a Alan Arkin − se rozhodne strávit jeden den na penzi dost nebezpečným způsobem: vyloupením banky.

Michael Caine coby Joe hned v úvodu zjistí, že lupiči v jeho domovské čtvrti už nejsou ti, kteří ho oberou o peněženku s drobnými někde v temné uličce. Dnes mají kravatu a s úsměvem mu sdělují, že jeho měsíční splátky na dům se přece po čase ztrojnásobily přesně podle počáteční dohody, kterou podepsal.

Když do banky, kde právě Joe vyslechl tento "rozsudek", vtrhne trojice mužů se samopaly, není diváka, který by jim jejich lup nepřál.

A když se bývalý dělník Joe spolu se svými dvěma parťáky dozví, že jejich ocelářský podnik stěhuje výrobu do Vietnamu a jejich penzijní fond se ruší, nápad na akci, v níž by sami bohatým − tedy bance − brali a chudým − tedy sobě − dali, už mu z hlavy nezmizí.

Předělávka už na rozdíl od stejnojmenného filmu z roku 1979 nevypráví o tom, že se trojice důchodců rozhodne zaplnit prázdnotu vlastního života zločinem. Nyní je ústřední loupež aktem spravedlnosti.

Nová verze filmu je pohádkou o tom, že když okolnímu světu vládne bezpráví, je nejen možné překročit hranu zákona, ale navíc při tom všichni budou stát na vaší straně.

Loupež ve velkém stylu není krimi postavené na sofistikovaném plánu, který drží diváky v napětí. A nepřesvědčí o tom ani scéna, v níž se plátno rozdělí na tři části, jako se to dělávalo v sedmdesátých letech. Ani sekvence, v níž staříci trénují, mapují si terén a dostávají se do formy.

Všechny tyto chvilky se odehrávají ve velkých uvozovkách a jejich jediným úkolem je vyvolat u diváků úsměv, nikoliv je napínat. A úsměvy nezmizí ani z tváří všech tří hrdinů, jejichž představitelům je dohromady 246 let.

S filmy o stařících, kteří se rozhodnou užívat si života na plné pecky, bývá potíž. Až příliš často jejich protagonistům diváci spiklenecky fandí a prominou jim cokoliv, co na plátně činí. Také v novém snímku může trojice kouřit marihuanu či nemotorně krást v obchodě, vše je hned odpuštěno, neboť jsou u toho přece tak roztomilí.

Jenže s podobným pocitem se obvykle přistupuje ke štěňátkům, když si spletou postel se záchodem, nikoliv k lidským bytostem. Loupež ve velkém stylu je křečovitá tehdy, chce-li místo úsměvů vyvolat opravdový smích − vtipy spočívají v tom, že pomatený děda mluví o kokainu či že stará dáma řekne sprosté slovo. To jediné opravdu sprosté slovo, které ve filmu padne, aby mohl zůstat přístupný mládeži.

Když však Michael Caine s noblesou a anglickou výslovností ucedí jemnější a u cenzorů povolenou invektivu "kreténi", diváci mu to snadno zbaští. Je to tak jako vše ostatní v tomto filmu zahráno na jistotu.

Přesto v člověku hlodá podezření. Opravdu ta pravá nenáročná zábava na víkendové odpoledne pro celou rodinu má vyprávět o tom, jak dýchaviční osmdesátníci tréninkově vykrádají samoobsluhu a poté naostro banku, zpodobněni jako roztomilá, byť poněkud neohrabaná zvířátka? Není to nedůstojné?

Jejich alibi je ovšem dokonalé. Bojují proti sociální nespravedlnosti, proti zlému světu, který mohou reprezentovat banky či Donald Trump. A jako v každé správné pohádce zlo lehko přemohou.

Křečovité vtipy, nulové napětí i často nefunkční nadsázka nevadí, neboť úsměv nad šarmem protagonistů, jejich hereckým umem a vzájemnou chemií přetrvává. Akorát že při byť jen letmém zamyšlení ten úsměv ztuhne na rtech.

