Třetího Docenta ničí křečovitá snaha o drama. Ale boduje vtipem a hereckými výkony

Údajně to mělo být do třetice naposled a ideálně všeho nejlepšího, nakonec je to spíš jen naposled. Třetí řada kriminální minisérie Docent, diváckého hitu předešlých let, má tentokrát co dělat, aby divákovu pozornost zvládla udržet až do finále. Režisér Jiří Strach měl ale šťastnou ruku na herce, které umí vést, a rozumí si i s disciplínou jménem humor.
Budiž týmu režiséra Jiřího Stracha ke cti, že se nerozpakuje poučit z chyb. Když kritici (a ve velkém i diváci) vyčítali první řadě sázku na laciný konflikt (akademik versus operativec) a „nesnesitelně uřvanou“ postavu policistky Fousové (Tereza Ramba), druhá řada hrdiny zklidnila a pozornost přesměrovala k samotnému vyšetřování. To navíc oproti první řadě méně podceňovalo diváka: přestalo spoléhat na náhody a více dedukovalo a prokazovalo.
Třetí řada pak procedurální přístup dotahuje asi nejdůsledněji: policejní práce je tu neúprosně důkladná, zdlouhavá a vlastně nudná. Tím spíš, že tentokrát tým plukovníka Šery (Ondřej Vetchý) vyšetřuje hned několik zdánlivě nesouvisejících případů, rozkročených za hranice České republiky – zjevná reakce na výtku, že předchozí dvě řady řešily jen na první pohled banální vraždu mladé ženy.
Pohádka s uřezanými prsty
Tentokrát se Šerovi svěřenci – ambiciózní duo Dvojčat, spolupracující teoretik Stehlík a dryáčnice Fousová, toho času „úřednice“ z policejního prezidia – vydávají po stopách tří pohřešovaných. Nejprve se slehne zem po manželské dvojici Bouzkových, posléze zmizí i podnikatel Urban. A protože stopy vedou do zahraničí, do případu se zapojí i Fousová, která se na policejním prezidiu ostentativně nudí („Já vím, jaký je to bejt pořád zavřenej.“). Společně s docentem Stehlíkem (tradičně minimalistický Ivan Trojan), jenž se tváří, že by raději něco kutil na chalupě, brzy začnou šlapat na paty snaživým Dvojčatům (Marek Taclík a Matěj Hádek).
Postupně začnou odhalovat složitou spleť vztahů mezi českými živnostníčky, podvodníčky a šíbry, jejichž síť sahá z Prahy přes Tanvald až do Německa a Maďarska. Postavy disponují takřka pohádkově rázovitými jmény (Karafiát, Stojan, Fík), zatímco zločiny s nimi spojené zahrnují uřezané prsty i mrtvoly na dně přehrady.
Když začne akce, je to problém
Jakkoli se třetí Docent snaží „kriminálničit“ ve velkém stylu, výsledek má zoufale provinční rysy – a zdaleka za to nemohou jen Fíkové a Karafiáti. Režisér Jiří Strach působí nejjistěji tam, kde o nic nejde, kde se jen plká, přemýšlí a přátelsky pošťuchuje, kde jde o lidi, a ne o zločiny. Jakmile přijde na akci nebo dokonce na drama, je zaděláno na průšvih.
Navzdory anotaci, která avizuje více akčních scén, jich nejnovější Docent vlastně mnoho neobsahuje. A lze jen těžko říct, jestli bohužel, nebo spíš naštěstí – vzhledem k vachrlatosti provedení, v němž není nouze o nechtěný humor. Rádoby dynamická noční přestřelka je nasnímaná tak školácky, že člověk vlastně ani neví, co se semlelo. V zatýkání se zase opakovaně spoléhá na omšelý trik s mobilem – „překvapivě“ pokaždé zabere a zloduch se nechá zmást. A obligátní automobilová honička končí nevyhnutelným karambolem, přičemž let havarovaného vozidla vidíme samozřejmě zpomaleně a pro jistotu ještě v několikanásobné smyčce, jako bychom se vrátili do časů Kobry 11.
Profesionální dojem kazí také drobné nedotaženosti v obsahu i obrazu. Proč si policista na místě činu obléká děravou rukavici? Jak je možné, že se na scéně mordu najde uříznutý prst, když jinak ji zločinci perfektně vycídili? Nemluvě o prohlídkách bytů, kde policisté bez důkladnějšího hledání a v podstatě ihned nacházejí klíčové důkazy. A co si myslet o všech těch suverénních „odborných úsudcích“, kdy detektivové bez zaváhání určí vražednou zbraň, případně totožnost obětí na dně přehrady („Stejně musíme počkat na analýzu DNA.“ - „Nemusíme, protože ty betonový patníky dokonale sedí.“)?
Zuřivé kvílení smyčců
Abychom nebyli nespravedliví, jako celek působí třetí řada Docenta určitě profesionálněji než většina tuzemských kriminálek. Kdyby i po dramaturgické stránce fungovala, jak má (rozuměj kdyby napínala či strhla, jak se od žánru očekává), neměl by hnidopich čas pídit se po chybách.
Docenta číslo 3 dostává na kolena především křečovitá snaha vyrábět drama za každou cenu. Oč elegantnější by bylo nechat matku oběti zemřít civilně a v tichosti, než aby za zuřivého kvílení smyčců třeštila oči do kamery. Hudba Jana Kučery, emočně naprosto nepřiměřená, implikuje pocit dramatu i tam, kde se ve skutečnosti vůbec nic neděje. Člověk brzy nabude dojmu, že i kdyby si snad docent Stehlík jen odskočil na toaletu, bude mu k tomu hrát orchestr. Na rozdíl od režijně-dramaturgických škobrtnutí, která se objevují spíš nárazově, hudba zní v Docentovi takřka nepřetržitě a velmi systematicky ho ničí. A co teprve, když smyčce smícháte se jménem Fík!
Nové pořádky a starý dobrý vtip
Naštěstí je tu ještě humor – disciplína, kterou Jiří Strach ovládá vcelku suverénně. Mnoho situací zachraňuje právě a jedině vtip. Tu a tam si Strach pošle „malou domů“ (režisérova podobizna na titulní stránce časopisu Policista), sem tam si postěžuje na „nové pořádky“ („Buzničky? To se přece dnes neříká!“) nebo nechá policisty konverzovat o televizním programu („Já koukám na Dvojku, včera zrovna, o Husovi něco. Shořel zbytečně, člověče.“) Většinu času mu však stačí nechat herce dělat jejich práci.
Nejvíc úsměvných situací generuje (podobně jako v předchozích řadách) neoficiální závod Fousové s Dvojčaty aneb jejich neustálé „štengrování“ o to, kdo bude dřív na správné stopě. Stejně tak i Tereza Ramba našla pro svou dychtivou a přemotivovanou policistku správnou polohu: pořád trochu „řve“ (byť kolegové tvrdí na začátku opak) a někdy jí její zbrklost podráží nohy, ale rozhodně je to nejsnesitelnější verze Fousové v historii Docenta.
Úplně „nový“ Vašut a výborný Kryštof Hádek
Po herecké stránce má Strach vůbec šťastnou ruku, a hlavně své hráče umí neomylně vést. Překvapivě zralý výkon dostal i z Marka Vašuta, jenž v sérii vystupuje coby obtížně čitelný šéf prezidia. Oravu hraje tak specificky mnohovrstevnatě, že by si snad jeho postava zasloužila vlastní spin-off.
Neméně zajímavě vyznívá i postava Vrzala (Kryštof Hádek), zprvu takřka přehlédnutelná a otravná, postupně však stále důležitější a plastičtější. Způsob, jakým ho Hádek stínuje a přetváří, je naprosto jedinečný - kdyby šlo o titul kosmopolitního ražení, říkal by si svým výkonem minimálně o Emmy. Minisérie Docent však za hranice české kotliny bohužel nedohlédne. Ne s auty ve „smyčce“ a hudbou, která je tak trochu za trest.
Minisérie
Docent - 3. série
Režie: Jiří Strach
Scénář: Josef Mareš
Česká televize, premiéra 6. září 2026
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