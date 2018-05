Travolta hraje nejznámějšího mafiána od dob Ala Caponeho. Do filmu obsadil celou rodinu

před 3 hodinami

Sebe, svou ženu i dceru obsadil John Travolta do chystané filmové gangsterky Gotti. Premiéru měla mít již vloni, deset dnů předtím však producenti snímek získali zpět od distributora.

O vzestupu a pádu Johna Gottiho, slavného italsko-amerického bosse newyorské mafiánské rodiny Gambino, vypráví nový celovečerní thriller nazvaný Gotti.

Šéfa gangsterské organizace, jenž strávil poslední dekádu života ve vězení a roku 2002 zemřel na rakovinu hrtanu, ztvárnil John Travolta. Snímek bude mít světovou premiéru tento měsíc mimo soutěž na festivalu v Cannes.

V kinech měl přitom být už vloni v prosinci. Společnost Lionsgate ale vsadila na omezenou distribuci a paralelně s projekcemi ve vybraných biografech chtěla film nabídnout na streamovacích platformách, což se nelíbilo producentům. Ti věří, že Gotti má na víc, a tak práva od Lionsgatu získali zpět pouhých deset dnů před premiérou.

"Lionsgate chystal uvedení v omezené distribuci. Já jsem si udělal průzkum mezi lidmi, které by film mohl zajímat a mohli mít peníze ho uvést ve velkém," vysvětloval vloni Travolta.

"Producent Ed Walson je mým fanouškem, má rád i Gottiho příběh a film opravdu chtěl vidět. Pozval jsem celou jeho skupinu, film si pustili a koupili ho," líčil Travolta. Popřel také spekulace oborového časopisu Deadline, že společnost Lionsgate projekt pustila k vodě z vlastního rozhodnutí. "Ty zprávy hraničily s fake news," zlobil se herec.

Nakonec se snímku ujala společnost Vertical Entertainment, která jej v USA uvede 15. června. Českého distributora zatím Gotti nemá.

Travolta tento týden veřejně poděkoval řediteli festivalu v Cannes Thierrymu Frémauxovi za to, že film zařadil do programu.

Pro čtyřiašedesátiletého herce známého ze snímků Pomáda či Pulp Fiction je Gotti osobním projektem. Ve snímku účinkuje spolu se svou manželkou Kelly Prestonovou - ta hraje Gottiho manželku Victorii - i jejich dcerou Ellou Bleu Travoltovou.

Šéf mafiánské rodiny John Gotti, o němž film vypráví, vystupoval pod mnoha jmény - nechal si říkat Teflonový don, neboť byl při mnoha procesech osvobozen, případně Don elegán, nebo jednoduše Gotti.

Už v mládí našel cestu do mafiánské rodiny Gambino. Chytrostí, záludností, prodejem drog a ochotou jít přes mrtvoly se pak vypracoval až na šéfa klanu. Roku 1985 nechal zavraždit tehdejšího bosse rodiny, sedmdesátiletého Paula Castellana, a jeho poradce. Vraždě, které se před steakovou restaurací v New Yorku dopustili čtyři gangsteři, Gotti přihlížel z vozu zaparkovaného opodál.

Ještě koncem 80. let byl Gotti v New Yorku vídán v luxusních oblecích, vystupoval před kamerami, objevil se na obálce časopisu Time. Média o něm psala jako o nejvýznamnějším gangsterovi od dob Ala Caponeho. V dobách největší slávy údajně Gottiho klan inkasoval půl miliardy dolarů ročně.

Americká FBI se mafiána několikrát pokusila dostat do vězení, podařilo se jí to až roku 1992. Tehdy byl Gotti za mimořádných bezpečnostních opatření odsouzen na doživotí za vydírání a šest vražd, svědčil proti němu mimo jiné jeho nejbližší spolupracovník Salvatore Gravano přezdívaný Býk. Deset let nato Gotti zemřel ve vězení.

Nynější film vychází z knihy nazvané The Shadow of My Father, kterou napsal Gottiho syn a dle některých jeho nástupník v mafiánské rodině John A. Gotti. Ten byl v minulosti odsouzen za korupci, vydírání a podvody. Nyní je jedním z producentů filmu.

Gotti je jednou z nejočekávanějších gangsterek současnosti. K nim dále patří chystaný film The Irishman, jejž pro Netflix natáčí režisér Martin Scorsese. Robert De Niro ztvární muže, jenž dle spekulací zavraždil známého předáka newyorských odborářů Jimmyho Hoffu.

Dále vzniká také snímek The Many Saints of Newark, zasazený do světa populárního krimiseriálu Rodina Sopránů, jejž v letech 1999 až 2007 vysílala HBO. Film zaměřený na fiktivní mafiány z New Jersey by měl dějově předcházet událostem ze seriálu.