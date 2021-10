Je to tragédie, řekl Jákl ke střelbě Baldwina. Za zbraně odpovídají zbrojíři, tvrdí

Za naprosto neuvěřitelnou tragédii považuje producent Petr Jákl případ, kdy americký herec Alec Baldwin při natáčení westernu Rust patrně nešťastnou náhodou zastřelil hlavní kameramanku a zranil režiséra. Jákl je spoluproducentem filmu.

Zpráva o střelbě zastihla Petra Jákla na zahraniční dovolené, o nešťastné události zatím nemá dostatek informací.

Server Variety v pátek uvedl, že Baldwin při natáčení zřejmě nešťastnou náhodou zastřelil hlavní kameramanku Halynu Hutchinsovou a postřelil režiséra filmu Joela Souzu. Podle vyšetřovatelů herec střílel ze zbraně, která sloužila jako rekvizita.

"To, co se stalo, je obrovská tragédie a nemůžu sdělit žádné detaily," uvedl Jákl. Kvůli omezením cestování kvůli covidu nebyl na natáčení v odlehlé lokaci na ranči Bonanza Creek v Novém Mexiku přítomný. "I kdybych tam ale byl, tak by nebylo možné této tragédii zabránit. Slepé náboje mají na starosti zbrojíři a plně za to odpovídají," vysvětlil producent.

Případ vyšetřuje policie Santa Fe a prozatím nebylo vzneseno žádné obvinění, uvedl Jákl. "Je mi strašně líto Aleca, protože zažít něco takového je nepředstavitelné," dodal.

Jákl doufá v to, že zraněný režisér filmu se brzy uzdraví. Zároveň vyjádřil svou účast pozůstalým po zastřelené kameramance. "Když si představím, že by mé rodině dal někdo během natáčení zprávu, že se už nevrátím, tak je mi opravdu úzko," uvedl producent.

Postřelenou dvaačtyřicetiletou kameramanku Hutchinsová přepravil vrtulník do nemocnice ve zhruba 70 kilometrů vzdáleném městě Albuquerque. Tam svým zraněním podlehla. Filmařka ukrajinského původu dříve pracovala jako novinářka a filmovou školu v Los Angeles absolvovala před šesti lety.

Zraněného osmačtyřicetiletého režiséra převezla ambulance do nemocnice v Santa Fe. Podle agentury Reuters nebylo jasné, jak jsou jeho zranění vážná. Herečka Frances Fisherová, která ve filmu hraje, později na Twitteru napsala, že Souza byl už z nemocnice propuštěn.

Úřad šerifa v Santa Fe uvedl, že v souvislosti s incidentem zatím nebyl nikdo zatčen a nebyla vznesena žádná obvinění. Detektivové zahájili vyšetřování a vyslýchají svědky. "Vyšetřování stále aktivně pokračuje," uvedl mluvčí šerifa Juan Ríos. Podle něj se nyní vyšetřování soustřeďuje na to, jakým typem munice se střílelo.