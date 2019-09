Festival v Torontu začal filmem o The Bandu, teď bude hledat vítěze Oscarů

Snímkem o převážně kanadské rockové kapele The Band v noci na dnešek začal Mezinárodní filmový festival v Torontu. Potrvá deset dnů a opět představí tituly, které budou na přelomu roku usilovat o hollywoodské ceny včetně těch nejznámějších, tedy Oscarů.

Letošní zahajovací film se jmenuje Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band a od raných let popisuje život kanadského kytaristy a písničkáře Robbieho Robertsona, nejznámějšího jako tvář skupiny The Band. Ta koncem 60. let minulého století doprovázela Boba Dylana, když slavně přecházel z akustického folku na elektrický rock.

Snímek zachycuje, jak Robertson s budoucími spoluhráči z Bandu nejprve začínali coby doprovazeči rokenrolového hudebníka Ronnieho Hawkinse - tvořili jeho skupinu The Hawks. V roce 1964 se osamostatnili, rok nato už je na své americké turné najal Dylan, s nímž pak natočili desku The Basement Tapes. Sami debutovali roku 1968 nahrávkou Music from Big Pink.

Robbie Robertson své první skladby napsal už jako patnáctiletý. Ve vrcholné éře Bandu zápasil s alkoholismem, závislostí na heroinu a také řešil osobní spory v sestavě.

Nový film přiznává Bandu pozici jedné z nejvlivnějších kapel v dějinách rockové hudby. Líčí také jeho rozpad, zejména rozlučkový koncert v roce 1976, který v koncertním filmu Poslední valčík zachytil režisér Martin Scorsese. Ten na včerejší premiéře v Torontu nechyběl, stejně jako zpěvák a kytarista Robertson.

"Patřili jsme ke generaci, která za svůj hlas považovala hudbu," řekl na festivalu dnes šestasedmdesátiletý Robertson. "Všichni se kolem toho hlasu srocovali. A tak jste cítili povinnost o něčem vyprávět, říkat věci, které mají hlubší smysl," dodal Robertson, který se už několikátou dekádu věnuje sólové tvorbě a na filmové hudbě spolupracuje s režisérem Scorsesem.

Naživo skoro nevystupuje, naposledy roku 2011 vydal studiové album How to Become Clairvoyant. Před nynější premiérou filmu mu torontský starosta John Tory předal symbolický klíč od města.

Film o The Bandu je prvním kanadským dokumentem, který si torontská přehlídka za 44 let existence vybrala coby zahajovací titul. Natočil ho teprve šestadvacetiletý zdejší rodák Daniel Roher. Vycházel z Robertsonovy tři roky staré autobiografie Testimony.

"Život je takový, jaký si ho uděláte, to je to, co jsem si z práce na tomhle filmu odnesl," popisuje Roher. "Nefunguje to tak, že se vydáte do světa a tam zjistíte, kým jste. Vy si určíte, kým jste. To je případ Robbieho Robertsona," dodává režisér, který na kameru vyzpovídal hudebníky Erica Claptona nebo Bruce Springsteena.

Z původních členů Bandu, jimiž byli dále Rick Danko, Richard Manuel a Levon Helm, už dnes kromě Robertsona žije jenom klávesista a saxofonista Garth Hudson. Tomu však snímek věnuje podstatně méně času, referuje britská BBC.

Skladba The Night They Drove Old Dixie Down, jak ji Band hrál na svém rozlučkovém koncertu. | Video: Movieclips

Oscarové ambice

Dokument Once Were Brothers je jedním z 245 filmů, které uvádí letošní Mezinárodní filmový festival v Torontu. Spousta z nich má oscarové ambice, například drama Stehlík, jehož hvězdou je Nicole Kidmanová a které vzniklo podle bestsellerové předlohy Donny Tarttové. Česká kina jej uvedou příští měsíc.

Životopisný film Judy vypráví o zpěvačce a herečce Judy Garlandové, kterou ztvárnila Renée Zellwegerová v době jejích posledních vystoupení koncem 60. let. Tehdy Garlandové došly peníze a nebyla schopná se dále uplatnit v Hollywoodu, uspořádala tak sérii koncertů v Londýně, jež sklidily rozporuplné ohlasy, mimo jiné kvůli Garlandové problémům s alkoholem.

V jiném snímku A Beautiful Day in the Neighborhood hraje Matthew Rhys novináře, který se vypravuje pořídit rozhovor a napsat portrét dětské televizní celebrity Freda Rogerse, ve filmu ztvárněného Tomem Hanksem.

V průběhu festivalu Toronto navštíví herci Nicole Kidmanová, Renée Zellwegerová, Tom Hanks, Meryl Streepová, Joaquin Phoenix nebo Jennifer Lopezová.

Torontská přehlídka už několikrát ocenila filmy, které později získaly Oscara za snímek roku. Stalo se to v případě historického dramatu o otroctví 12 let v řetězech, romantického Milionáře z chatrče či naposledy vloni Zelené knihy. Všechny tři obdržely cenu torontského publika nazvanou People's Choice Award.

Joaquin Phoenix se po červeném koberci letos projde díky filmu Joker, který vypráví o zrození komiksového antagonisty a Batmanova úhlavního nepřítele. Film už minulý týden vzbudil rozruch na festivalu v Benátkách.

Film Joker bude mít českou premiéru 3. října. | Video: Vertical Ent. | 02:24

Kromě toho čtyřiačtyřicetiletý Phoenix v Torontu dostane cenu za herectví, stejně jako čerstvě sedmdesátiletá Meryl Streepová.

Oceněn bude i novozélandský režisér Taika Waititi, autor právě dokončené satiry z prostředí druhé světové války nazvané Jojo Rabbit, ve které účinkuje Scarlett Johanssonová a kde Waititi sám ztvárnil Adolfa Hitlera.

Ve filmu, který se zčásti natáčel v Praze, Johanssonová hraje německou matku, jež se za války kromě svého syna stará také o ukrývanou mladou židovskou dívku. Syn, člen polovojenské mládežnické organizace Hitlerjugend, se ve světle tohoto zjištění snaží zbavit nacionalistických předsudků a spřáteluje se s imaginárním Hitlerem. Film, který podle oborových časopisů kvůli citlivému tématu a výskytu Hitlera znejistil management produkční společnosti Walta Disneyho, začnou česká kina promítat v lednu 2020.

Režisér Destin Daniel Cretton do Toronta přiveze drama Just Mercy s herci Jamiem Foxxem, Michaelem B. Jordanem a Brie Larsonovou. Jedná se o adaptaci autobiografie mladého amerického advokáta, který se věnoval obhajobě odsouzenců na smrt.

Ženy v popředí

Podle agentury ČTK budou v centru pozornosti torontské akce letos ženy. Festival vzdá poctu herečce Meryl Streepové, která nedávno oslavila sedmdesátiny a čerstvě účinkuje ve filmu Laundromat režiséra Stevena Soderbergha o kauze takzvaných panamských dokumentů.

Festival rovněž uspořádá galavečery věnované režisérkám a poprvé udělí nové ocenění určené talentované filmařce. Obdrží ho francouzsko-senegalská režisérka Mati Diopová, jejíž snímek Atlantique v Cannes dostal Velkou cenu poroty.

"Rozhodli jsme se dát ženy do popředí," vysvětluje umělecký ředitel torontské akce Cameron Bailey.

V hlavní sekci "gala", věnované nejočekávanějším dílům nebo slavným hercům a režisérům, bude uvedeno 20 filmů, z nichž devět natočily ženy. Jsou mezi nimi také Zlatokopky o skupině newyorských striptérek, které na vrcholku ekonomické krize z roku 2008 napálily muže z Wall Street, v hlavních rolích s Jennifer Lopezovou a raperkou Cardi B.

"Jestli na světě existuje nějaká spravedlnost, Lopezová za film získá svou první oscarovou nominaci," doufá filmový časopis Variety.

V jedné ze sekcí bude uveden také snímek Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula, který zaujal už v Benátkách. Českou stopu na festivalu představuje i seriál Bez vědomí režiséra Ivana Zachariáše, uvedený v televizní sekci Primetime, a studentský film Dcera od Darii Kashcheevy.