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Film

Tom Cruise v Diggerovi exceluje. Satira o ropném magnátovi ale diváka zbytečně mate

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada
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Tom Cruise přes třicet let zachraňoval na plátně svět jako Ethan Hunt. V satiře Digger ho pro změnu ničí. Jeho ropný magnát v novém snímku oscarového režiséra Alejandra G. Iñárritua přivolá globální katastrofu, a přesto chce lidstvo přesvědčit, že je jeho spasitelem. Výsledkem je sebevědomý, vizuálně podmanivý film, jehož formální experimenty ale sdělení spíš oslabují, než aby mu dodávaly sílu.

Digger (2026)
Digger (2026)Foto: Vertical Entertainment
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Digger Rockwell (Tom Cruise) je nejmocnějším mužem planety a podle toho se také chová. Na ostatních mu nezáleží (až na jeho kočku) a zajímají ho jen peníze a to, jak se zapíše do dějin. Když svět zasáhne katastrofa, kterou svou chamtivostí sám způsobil, pokusí se i tu obrátit ve svůj prospěch a přesvědčit všechny, že právě on lidstvo zachrání.

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Kdo zná Cruise především jako Ethana Hunta z Mission: Impossible, bude překvapený. Herec proslulý kaskadérskými kousky tentokrát místo běhu a skoků nabízí nečekaně působivý výkon a v Rockwella se doslova mění před očima. V některý okamžik s rolí splyne natolik, že divák po chvíli zapomene, kdo se pod tunou make-upu vlastně skrývá.

Zároveň je na něm vidět, jak si každou minutu na plátně užívá. Radost z hraní je znát i na ostatních hercích, ale zhruba v půlce filmu přichází scéna, kterou si Cruise i díky skvělým replikám ukradne celou pro sebe. A není to jediný případ, kdy na sebe strhne veškerou pozornost. Jeho pojetí role patří k tomu nejlepšímu, co film nabízí.

Digger (2026) | Video: Vertical Entertainment

Přes Kubricka ke Coenům

Celý film je cílená satira, která si bere na mušku bohaté a mocné, zajímající se jen o vlastní zisk, bez ohledu na ohrožení tisíce životů. Ekologická krize tvoří hlavní pilíř filmu a navzdory ohranému a celkem přímočarému sdělení funguje relativně dobře.

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Nabízí se srovnání s Kubrickovým Doktorem Divnoláskou, tónem, humorem zase snímek připomene i tvorbu bratrů Coenových a pečlivě komponovanými záběry evokuje filmy Wese Andersona.

Přesto nejde o pouhou směsici známých vzorů. Iñárritu spolu s kameramanem Emmanuelem Lubezkim vtiskli filmu osobitou vizuální podobu, jež nemá obdoby. A obdobně je na tom i zvuk, který v IMAX dokáže vzít za své.

Digger (2026)
Digger (2026)
Digger (2026)
Digger (2026)
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6 fotografií

Experiment, který nesedne každému

Zatímco obsazení a technickému provedení se nedá téměř nic vytknout, u vyprávění to neplatí. Zhruba po dvaceti minutách totiž přijde zásadní obrat, který přiměje diváka přehodnotit vše, co dosud viděl. A není poslední. Další zvraty přicházejí bez přípravy a po značnou část stopáže není jasné, jakou váhu přikládat dění na plátně.

Iñárritu nechává publikum dlouho tápat, a přestože se na konci vše krásně propojí, matoucí pojetí může část diváků odradit. Bohužel tím trpí i humor. Satira má sice jasný cíl, ve spletitém vyprávění se ale její vtipy často míjejí účinkem.

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Digger je pozoruhodný experiment, v němž se výrazně otiskuje osobnost režiséra i hlavního představitele. Film nenudí a řada jednotlivých scén funguje výborně. Jako celek však doplácí na rozpor mezi tím, co chce sdělit, a způsobem, jakým to vypráví.

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Kdo čeká přímočarou satiru s jasně vedeným příběhem, bude spíš zmatený. Ti, kteří Iñárrituovu hru přijmou, se ale dočkají jednoho z nejodvážnějších hereckých výkonů Toma Cruise a filmu, který jim po odchodu z kina jen tak nevyleze z hlavy.

Film

Digger (2026)

Režie: Alejandro G. Iñárritu

Vertical Entertainment, česká premiéra 1. října 2026

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