Tipy z jihlavského festivalu: Co dělí českou společnost a koho provází síla

Bratrství

Režie: Francesco Montagner

Dva chlapci se prohánějí po louce poseté bleděmodrým kvítím, nad hlavou mlžný opar, kolem sebe kudrnaté ovčí hřbety. Kamera se pohupuje v jejich blízkosti jako tichý společník.

Snímek začínající coby poetická sonda do života bosenských pastevců však má komplikovanější téma. Student FAMU Francesco Montagner několik let sledoval rodinu, která se řídila přísnými pravidly stanovenými islámským směrem saláfismus pod dohledem otce Ibrahima. Ten je nyní ve vězení za účast v syrské válce a terorismus.

Filmař, jehož snímek měl premiéru na festivalu ve švýcarském Locarnu a odvezl si odtamtud cenu pro nejlepší debut, pozoruhodně kombinuje lyrické, až archetypální vyprávění o dospívání se zprávou o pnutích v dnešní Evropě.

"Chtěl jsem být co nejblíž realitě. Kamera musela být jednoduchá, ale chtěl jsem také cosi poetického, co by film odlišilo od běžného dokumentu. Chtěl jsem něco, co se blíží tomu, co bychom nazvali magickým realismem," přibližuje tvůrce.