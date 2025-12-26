Přeskočit na obsah
Benative
26. 12.
Film

Tipy na TOP 10 vánočních rodinných filmů ze streamovacích platforem

Alena Bílková

Televizní kanály letos opět nabídnou snad všechny vánoční klasiky od Pelíšků až po Lásku nebeskou. My vám přinášíme výběr toho nejlepšího ze streamovacích platforem od Netflixu přes HBO Max až po Disney+ nebo SkyShowtime. Letošní novinky, nestárnoucí poklady i skryté drahokamy na dosah jednoho kliknutí na dálkovém ovladači. Vstupte mezi roboty, pošťáky, nevrlé profesory, sněhuláky i myši.

Mimino na mušce (Man vs Baby, 2025. Netflix)

Rowan Atkinson v seriálu Mimino na mušce (2025).
Rowan Atkinson v seriálu Mimino na mušce (2025). Foto: Netflix

Rowan Atkinson sice veřejně prohlásil pro The Independent, že se u natáčení tohoto díla zrovna nebavil, publikum ale od představitele Mr. Beana dostane přesně to, co od něj očekává. Kombinace bezradného muže a mimina pořád funguje, stejně jako Atkinsonova neohrabanost v kulisách vánočního Londýna. Série je volným pokračováním seriálu Včela na mušce z roku 2022. Trevor Bingley tentokrát nebude hlídat supermoderní vilu, ale luxusní londýnský penthouse. A bude se při tom muset postarat ještě o jedno zapomenuté nemluvně.

