Tipy na TOP 10 vánočních rodinných filmů ze streamovacích platforem

Televizní kanály letos opět nabídnou snad všechny vánoční klasiky od Pelíšků až po Lásku nebeskou. My vám přinášíme výběr toho nejlepšího ze streamovacích platforem od Netflixu přes HBO Max až po Disney+ nebo SkyShowtime. Letošní novinky, nestárnoucí poklady i skryté drahokamy na dosah jednoho kliknutí na dálkovém ovladači. Vstupte mezi roboty, pošťáky, nevrlé profesory, sněhuláky i myši.
Mimino na mušce (Man vs Baby, 2025. Netflix)
Rowan Atkinson sice veřejně prohlásil pro The Independent, že se u natáčení tohoto díla zrovna nebavil, publikum ale od představitele Mr. Beana dostane přesně to, co od něj očekává. Kombinace bezradného muže a mimina pořád funguje, stejně jako Atkinsonova neohrabanost v kulisách vánočního Londýna. Série je volným pokračováním seriálu Včela na mušce z roku 2022. Trevor Bingley tentokrát nebude hlídat supermoderní vilu, ale luxusní londýnský penthouse. A bude se při tom muset postarat ještě o jedno zapomenuté nemluvně.
Robin není myš (Robin Robin, 2021. Netflix)
O malou červenku se stará rodina myšek, a ptáček pak neví, je-li víc ptákem, nebo myší. Cestu k sebepoznání mu umožní setkání se strakou i nelítostnou kočkou. Roztomilý film byl natočen metodou stop-motion, a přináší tak vánoční pohodu jak vystřiženou z jiné doby. Snímek byl nominován na Oscara coby nejlepší krátkometrážní film. Podobnou náladu a nostalgické vizuální zpracování přináší i Skoro vánoční příběh (An Almost Christmas Story) na Disney+ o ztracené sovičce.
Grinch (How the Grinch Stole Christmas, 2000. Disney+, SkyShowtime, Prime Video)
Klasická pohádka s antivánočním zeleným chlupatým hrdinou, který chtěl zničit Vánoce, u nás s každým rokem nabírá na popularitě. Ve verzi z roku 2000 divoce řádí Jim Carrey, malou parťačku mu hraje roztomilá Taylor Momsenová. Ta se letos nejen k tomuto vánočnímu filmu vrátila s hudebním albem Taylor Momsen's Pretty Reckless Christmas.
Zdařilá adaptace předlohy o Grinchovi je i ta animovaná z roku 2018 (dostupná na SkyShowtime) s Benedictem Cumberbatchem v roli Grinche a Pharrellem Williamsem coby vypravěčem.
Deník malého poseroutky: Poslední kapka (Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw, 2025. Disney+)
Tato letošní zimní novinka potěší nejen početnou čtenářskou základnu bestsellerů o poseroutkovi Gregovi. Gregův otec Frank chce tentokrát syna poslat na vojenskou školu. A ten si vezme za cíl udělat všechno proto, aby mu dokázal, že žádnou drastickou převýchovu nepotřebuje. Z pomalu nevyčerpatelné série o animovaném průšviháři sice Poslední kapka není tou první s vánoční tematikou (roku 2023 vznikl film Vánoční deník malého poseroutky: Ponorková nemoc), přesto bude její zhlédnutí pro fanoušky této knihy bezmála povinností a milým vánočním zpestřením.
Wonka (Wonka, 2023. HBO MAX)
Není náhoda, že poslední adaptace Karlíkovy továrny na čokoládu s Timothée Chalametem v hlavní roli měla premiéru v kinech právě před Vánoci. Velkolepá produkce nešetřila, natáčelo se v reálných kulisách na několika lokacích přímo v Anglii. Film hýří barvami, sladkostmi a hřejivou atmosférou. Chalametovi se podařilo Wonkovi vtisknout vřelost a laskavost (v kontrastu s excentričností jeho předchůdce Johnnyho Deppa). Chalamet také předvedl, že i muzikálová čísla zvládá s grácií. Nezapomenutelně mu v jeho cestě za čokoládovým snem sekunduje Hugh Grant v roli Oompa Loompy.
Rozzum v divočině (The Wild Robot, 2024. SkyShowtime)
Rozzum v divočině sice není vánoční pohádka, ale je to film, který si ve vánočně naladěných srdcích najde místo velmi snadno. Robotka Roz, naprogramovaná plnit jakýkoliv úkol, ztroskotá na ostrově. A souhrou náhod se začne starat o malé house. Roz tak mimoděk začne prozkoumávat taje, hloubku a neohroženost (nejen) mateřské lásky. Jméno Rozzum je použito i v originální knize The Wild Robot, která byla předlohou filmu. Její autor, Peter Brown, napsal, že jde o narážku na Čapkovo drama R.U.R. Film vyniká i organickou animací a soundtrackem.
Ledové království: Vánoce s Olafem (Olaf's Frozen Adventure, 2017, Disney+)
Filmy z Ledového království svým globálním úspěchem roky terorizovaly rodiče holčiček po celém světě. Útěchou při padesátém prvním poslechu hitu Let It Go jim byl vtipně praštěný filmový sněhulák Olaf. Ten si tak zasloužil několik vlastních speciálů (Olafovy pohádky nebo Byl jednou jeden sněhulák), které jsou včetně Vánoc s Olafem k dispozici na Disney+. Na stejné platformě si pak ve vánoční verzi můžete pustit další klasiky, jako medvídka Pú (Krásný Nový rok Medvídka Pú) nebo Mickeyho vánoční koledu (1983), která vypráví nestárnoucí Dickensův vánoční příběh.
Klaus (Klaus, 2019, Netflix)
Jednou z výhod Netflixu je, že se tam občas podaří prorazit tvorbě ze zemí, které nejsou filmařskými velmocemi. Klaus, film o nepravděpodobném přátelství pošťáka a samotářského výrobce hraček, je ze španělské produkce. Kvalitou animace se ale může rovnat vrcholným dílům studia Disney (osobitý animační styl kombinuje tradiční 2D animaci se současnými technikami). Kritikou i diváky vděčně přijatý film má našlápnuto stát se novou vánoční klasikou. Film získal nominaci na Oscara a v dalších soutěžích několik nominací proměnil v ocenění.
Ukradené Vánoce (Tim Burton's the Nightmare Before Christmas, 1993, Disney+)
Pro ty, kteří už mají dost vánočního lesku a stýská se jim po halloweenské temnotě, jsou tu již tradičně Ukradené Vánoce Tima Burtona, kde autor plnou parou předvedl svou nezaměnitelnou poetiku i rukopis. Loutkový kostlivec Jack Skellington je popkulturním fenoménem srovnatelným s Grinchem. Jeho loutka měla přes 400 hlav, které zachycovaly každou jeho emoci nebo pohyb obličejových částí. Na filmu pracovalo okolo stovky lidí na devatenácti podiích a s 277 loutkami. A narážku na tento film lze najít i ve slavné písni I Miss You' od Blink 182.
Zimní prázdniny (The Holdovers, 2023. Netflix)
The Holdovers lze za rodinný film označit jen s rezervou (oficiálně je přístupný až od šestnácti let), přesto na závěr tohoto seznamu patří. Film o mrzutém učiteli na prestižní internátní škole, který dostal za úkol přes vánoční prázdniny hlídat ty studenty, které doma jejich rodiče z různých důvodů nechtěli, je při všech těch pohádkách příjemným zpestřením plným suchého, drsného humoru. Snímek dostal Oscara za herecký výkon herečky Da'Vine Joy Randolphové ve vedlejší roli a jedna z postav nesnesitelných adolescentních studentů byla inspirována Holdenem Caulfieldem ze slavného románu Kdo chytá v žitě.
