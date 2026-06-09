Ticho nad 8000. Česká televize uvede dokumenty, které vzdávají poctu ženskému lezení

Láska k horám, pocit svobody a nadechnutí na vrcholech osmitisícovek. To všechno mají společné tři odvážné ženy, horolezkyně Mária „Majka“ Hundža Stratilová, Klára Kolouchová a Dina Štěrbová. Česká televize přinese tři filmy, které ukážou jejich osobní sílu. V premiéře uvede 17. června ČT2 v rámci cyklu Zóna zájmu dokument Ticho nad 8000 o Márii Hundža Stratilové.
V repríze pak 3. července ČT2 odvysílá film K2 vlastní cestou o Kláře Kolouchové a 4. července Za oponou velehor o Dině Štěrbové. Všechny tři filmy budou také v iVysílání a snímek Ticho nad 8000 i na youtubovém kanálu Dokumenty České televize.
Slovenskou lékařku Máriu Hundža Stratilovou, její snahu překročit své limity a zvládnout výstup na nepálskou osmitisícovku Manáslu, osmou nejvyšší horu světa, sledoval režisér a scenárista Michal Gálik. V dokumentu se mimo jiné snaží odpovědět na otázku, proč mladé ženy vyrážejí dobýt osmitisícovky navzdory tomu, že to koliduje s jejich osobním i pracovním životem.
Co člověka nutí zdolávat vlastní limity?
„Na Majčině příběhu mě fascinovalo, že ukazuje ženu, která navzdory běžnému pracovnímu životu dokáže následovat svůj vnitřní hlas a jít za hranice komfortní zóny. Film pro mě nikdy nebyl jen o výstupu na osmitisícovku, ale hlavně o otázce, co člověka nutí neustále překračovat vlastní limity, jak na to reagují jeho nejbližší a jakou cenu za to někdy platí ve svém osobním životě. S Majkou jsem absolvoval trek až do basecampu pod Manáslu a měl jsem možnost sledovat její cestu téměř rok – od tréninků a příprav až po návrat do reality. Když všechno půjde podle plánu, na podzim podnikneme další himálajskou expedici, tentokrát už ale ne jako režisér a protagonistka, ale jako spolulezci,“ říká režisér a scenárista Michal Gálik.
Ve filmu Ticho nad 8 000 hovoří také Dina Štěrbová, první žena, která již v roce 1984 dosáhla vrcholu himálajské osmitisícovky Čo Oju, a zároveň zakladatelka české nemocnice v Pákistánu a humanitární pracovnice. Její obdivuhodnou osobnost připomene dokument Hany Pinkavové Za oponou velehor.
První Češka, která zdolala Mount Everest
V tomto dokumentu se objeví i česká horolezkyně Klára Kolouchová, jejíž napínavou cestu na vrchol nejtěžší hory světa sledovala režisérka Jana Počtová v dokumentu K2 vlastní cestou. Klára Kolouchová byla první Češkou, která zdolala Mount Everest, K2 a Kančendžengu, a celkem vystoupala na pět osmitisícovek. Zemřela loni 3. července při výstupu na Nanga Parbat v Pákistánu. Byla manažerkou, autorkou a horolezkyní, která se stala průkopnicí českého ženského horolezectví.
„Jsem poctěná, že jsem s Klárou při práci na filmu o Dině mohla strávit chvíle plné emocí, mluvit nejen o horách, ale i o životě,“ vzpomíná na natáčení režisérka Hana Pinkavová.
„Brzy uplyne rok od chvíle, kdy nás všechny dostihla zpráva o tragické smrti Kláry Kolouchové. Kromě nového uvedení filmu Jany Počtové K2 vlastní cestou jsme proto přichystali premiéru dokumentu o slovenské lékařce, která je teprve na začátku lezení na osmitisícovky, ale už teď ví, že je to její osud a velká láska. Film Hanky Pinkavové Za oponou velehor o Dině Štěrbové zase loni sesbíral všechny ceny za sportovní a outdoorové dokumenty, které v Česku existují, Hanka s Dinou měly i před mladým publikem potlesk vestoje. Dina Štěrbová byla velkým vzorem Kláry Kolouchové a zůstává jím i pro Majku,“ uvádí editorka cyklu Zóna zájmu Zuzana Trávníčková.
Jak v dokumentu Ticho nad 8 000 zazní z pera spisovatele Antona Marce: Zóna odvahy není vyznačena na žádné mapě, nesouvisí s nadmořskou výškou, nejsou známy její přesné souřadnice. Zónu odvahy si každý nosí v sobě.
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