Diváků rychle přibývá. HBO objednala druhou řadu seriálu The Last of Us

V postapokalyptickém sci-fi seriálu podle videohry The Last of Us kolaps civilizace způsobí šíření mykologické infekce. Televize HBO teď jeho druhou řadu objednala rychleji, než takové smrtící houbové výtrusy promění člověka v zombie, píše s nadsázkou server Variety.com. V pondělí bude mít premiéru teprve třetí epizoda.

První dvě epizody The Last of Us jsou na HBO Max s českým dabingem i titulky. | Video: HBO

"Pokorně je mi ctí a upřímně jsem ohromený tím, kolik lidí se na putování Joela a Ellie napojilo," říká tvůrce videohry a scenárista seriálu Neil Druckmann. Joel je otrlý pašerák, kterého okolnosti donutí putovat troskami Spojených států se čtrnáctiletou osobitou dívkou Ellie. Tu potřebuje propašovat z karanténní zóny.

"Spolupráce s Craigem Mazinem, našimi neuvěřitelnými herci a štábem, vůbec s celou HBO předčila moje už tak vysoké očekávání," dodává producent. Mazin je takzvaný showrunner seriálu a tvůrce úspěšné minisérie Černobyl, po jejímž zhlédnutí mu Druckmann nabídl, aby příběh úspěšné videohry z roku 2013 převedli do devítidílného seriálu.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Ten tedy bude pokračovat druhou řadou, potvrdila v pátek večer HBO. V její nabídce nejenže mělo The Last of Us druhý nejsilnější start v poslední dekádě hned za nedávnou fantasy Rod draka. "Druhá epizoda The Last of Us si v neděli večer připsala 5,7 milionu diváků v rámci HBO Max a lineárního vysílání v USA, což představuje více než milion nových diváků oproti premiéře seriálu," uvádí Pavla Brožková z české pobočky HBO.

Jinými slovy seriálu už po prvním týdnu přibylo 22 procent diváků. "Tento skok představuje největší nárůst sledovanosti ve druhém týdnu pro jakýkoli původní dramatický seriál HBO v historii stanice," zdůrazňuje Brožková.

Podle Variety.com už dnes první díl zpětně vidělo okolo 22 milionů lidí. K tomu přispělo, že jej HBO prostřednictvím televize Sky TV celý zdarma nahrála na YouTube, přestože tam si jej mohou pustit pouze Američané. Podobný krok televize učinila v září s Rodem draka.

Seriál hned po premiéře trendoval na Twitteru. Na webu Rottentomatoes.com, který shromažďuje recenze z angloamerického světa, má dnes skóre 97 procent od kritiků a 96 procent od diváků.

"Nabízí mnohem víc, než co nabídly všechny dosavadní adaptace videoher," napsalo také Aktuálně.cz. Podle něj je herecky, vypravěčsky i vizuálně dotažený a má potenciál strhnout nejen příznivce videohry, jejíž začátek věrně napodobuje včetně konkrétních dialogů. "Pro podstatnou část devítidílné minisérie platí, že je emocionálně nejintenzivnější, když se nejpevněji drží předlohy," konstatoval kritik Martin Šrajer.

Hlavní role ztvárnili Pedro Pascal jako Joel a Bella Ramsey v roli Ellie, dále účinkují Gabriel Luna, Anna Torv, Murray Bartlett, Nick Offerman nebo Melanie Lynskey. Nové díly vysílá HBO každé pondělí do 12. března.

Tvůrci seriálu Druckmann a Mazin řekli časopisu Hollywood Reporter, že pokud od televize dostanou zelenou, ve druhé řadě zpracují videoherní pokračování The Last of Us Part II z roku 2020, které se odehrává o pět let později.