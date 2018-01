The Florida Project, film ze sousedství Disney Worldu, míří do kin. Dafoe má nominaci na Oscara

před 1 hodinou

Na konci února bude mít v českých kinech premiéru příběh o dětství ze současných Spojených států, drama The Florida Project.

Film The Florida Project se odehrává kousek za Orlandem vedle zábavního parku Disney World. V levných motelech podél hlavní silnice nyní bydlí rodiny bez vlastního domova.

"Je to jako krátké komediální filmy ze 20. a 30. let 20. století The Little Rascals, které líčí osudy chudých dětí žijících v době meziválečné krize. Ekonomická situace byla ale jen kulisou, podstatou zůstávala humorná dobrodružství dětských protagonistů," přirovnává režisér Sean Baker.

V jeho filmu se potkávají herci, neherci i skuteční místní obyvatelé z okolí floridského Disney Worldu. I motel jako by představoval postavu samu o sobě. "Když jsem viděl jeho barvu, říkal jsem si, že už je to trochu přes čáru, ale režisér Sean rozhodl: 'To jsme neudělali my, takhle to tu vypadá,'" vypráví herec Willem Dafoe.

Od premiéry na festivalu v Cannes snímek posbíral řadu ocenění včetně nominace na Zlatý glóbus či nominace na Oscara za mužský herecký výkon ve vedlejší roli pro Dafoea. Česká kina začnou film promítat 22. února 2018.