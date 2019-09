Cannes válčí s Netflixem, Toronto s Amazonem. Kvůli filmu o vzduchoplavcích

Uprostřed debat o tom, jaký budou mít streamovací služby dopad na tradiční způsob distribuce, měl na Torontském filmovém festivalu v neděli premiéru snímek The Aeronauts, který vyrobila společnost Amazon Studios.

Felicity Jonesová a oscarový Eddie Redmayne v něm hrají fiktivní pilotku Amelii Wrenovou a skutečného meteorologa a průkopníka balonového létání Jamese Glaishera, kteří se v horkovzdušném balonu snaží dostat do výšek, jež byly pro lidstvo do té doby nedosažitelné.

Film 6. prosince vstoupí do amerických a kanadských kin, tam ale vydrží pouhé dva týdny. Pak už bude k dispozici výhradně předplatitelům služby Amazon Prime Video.

To představuje změnu oproti původním plánům, kdy měl film být po dobu jednoho týdne promítán v kinech IMAX předtím, než 1. listopadu vstoupí do běžné distribuce po celých USA a Kanadě.

"Všechno se to mění, co?" ptá se řečnicky Eddie Redmayne na červeném koberci, když vysvětluje, že streamovací služby typu Amazonu slouží lidem, kteří nebydlí blízko kina nebo do něj z nějakého důvodu nemohou či nechtějí zajít.

"Samozřejmě nic nenahradí ten zážitek, kdy sedíte ve ztemnělém sále s dalšími lidmi a z plátna vás bombardují příběhy, které prožíváte společně," dodává Redmayne. "Doufám, že vedle sebe mohou existovat oba modely."

Jedním z tradičních dějišť Torontského filmového festivalu je multiplex se 14 sály Scotiabank Theatre, který patří řetězci kin Cineplexu. Ten letos poprvé odmítl promítnout jakékoliv z osmi děl Netflixu nebo sedmi filmů Amazon Studios, jež jsou součástí festivalového programu.

V multiplexu se běžně konají projekce pro novináře a profesionály z branže. V případě děl od Netflixu a Amazonu včetně The Aeronauts je však musel nahradit jiný biograf. Cineplex dává přednost tvorbě studií, "která rozumí a oceňují tradiční způsob distribuce", jak v e-mailu vysvětlila mluvčí společnosti.

Film The Aeronauts vyrobila společnost Amazon Studios, filmová odnož Amazon.com. | Video: Amazon Prime Video | 02:21

Internetová videotéka Netflix něco podobného zažila v květnu, kdy organizátoři festivalu ve francouzském Cannes odmítli pustit její snímky do soutěže proto, že je firma nechtěla uvést v kinech.

A právě Netflixem se nyní zřejmě inspirovaly Amazon Studios, když změnily plány a rozhodly, že film The Aeronauts nenechají tradičně dlouhou dobu promítat v kinech, jako to dosud dělaly - takto do klasické distribuce například roku 2016 zamířil i film Místo u moře, který později dosáhl na Oscary.

Podle časopisu Hollywood Reporter Amazon změnil taktiku právě po vzoru Netflixu, který je svými předplatiteli tlačen k tomu, aby původní obsah umisťoval on-line co nejdříve po premiéře. "Zážitek z kina je nadále důležitou součástí našeho obchodního modelu, ale tou nejvyšší prioritou jsou naši zákazníci, kteří chtějí obsah co nejdříve," vysvětluje šéfka Amazon Studios Jennifer Salkeová.

Amazon tím zhatil možnost, že by své dílo dostal do distribuce IMAXu, který stejně jako jiné velké řetězce kin požaduje, aby film po dobu zhruba 90 dnů zůstal v kinech předtím, než se legálně objeví on-line.

Snímek The Aeronauts byl přitom natočen pomocí kamer IMAX a producenti od začátku počítali s tím, že ho diváci uvidí na velkém plátně s trojrozměrnými brýlemi, dodává Hollywood Reporter. Podle něj jsou The Aeronauts "dosud největším titulem, který budou mít předplatitelé služby Prime možnost vidět okamžitě po premiéře", uvádí magazín.

"Natočila jsem už tolik filmů, které lidi neviděli, že mě tentokrát těšilo vědět, jak snadno se k tomuhle snímku dostanou lidi z celého světa," doplňuje na červeném koberci herečka Felicity Jonesová.

Film The Aeronauts, který natočil Tom Harper, byl inspirován skutečným pokusem vědce Glaishera a vzduchoplavce Henryho Coxwella, kteří 5. září 1862 s horkovzdušným balonem vystoupali do tehdy rekordní výšky.

Eddie Redmayne a Felicity Jonesová už spolu před pěti lety účinkovali ve filmu Teorie všeho. Za to, jak v něm ztvárnil vědce Stephena Hawkinga, později Redmayne získal Oscara. Jonesová, jež hrála Hawkingovu bývalou ženu Jane, byla na stejnou cenu nominovaná.

"Jsme staří kamarádi," říká teď Felicity Jonesová. "Navzájem se hecujeme. Asi si ale také trochu lezeme na nervy. Oba jsme úzkostlivě pečliví, všímáme si každého detailu a nepřestáváme, dokud nemáme pocit, že se nám podařilo něco mimořádného," dodává.