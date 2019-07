Tenkrát v Hollywoodu má úspěch. Za první víkend utržilo nejvíc z Tarantinových filmů

Disneyho nový Lví král sice dál s přehledem vede, "kam až slunce dosáhne", jak v tomto filmu zazní o zvířecí říši, nový snímek režiséra Quentina Tarantina nazvaný Tenkrát v Hollywoodu však vedle něj uhrál důstojný výsledek.

Tarantinova óda na zlatý věk Hollywoodu, kterou provází rating R a mladiství do 17 let ji v USA nesmějí vidět bez doprovodu dospělého, za první víkend v 3659 severoamerických kinech utržila 40 milionů dolarů. Pro šestapadesátiletého filmaře je to nejlepší výsledek v kariéře. Žádný snímek Quentina Tarantina navíc nezažil tak úspěšný první den promítání - v průběhu pátku film utržil 16,8 milionu.

Tenkrát v Hollywoodu skončilo v aktuální tabulce návštěvnosti na druhém místě za Lvím králem, který za uplynulý víkend utržil 75,5 milionu dolarů. Oproti minulému týdnu, kdy debutoval, to představuje pokles o zhruba 60 procent.

Remake klasické animované pohádky z roku 1994, kterou s pomocí moderních digitálních triků nově natočil Jon Favreau, zatím v USA a Kanadě dohromady utržil 350 milionů dolarů. Už po deseti dnech v biografech je tak čtvrtým komerčně nejúspěšnějším titulem roku. Ze zahraničí Lví král přidal dalších 612 milionů dolarů, v součtu se tak s 963 miliony blíží hranici jedné miliardy dolarů.

Lví král rovněž upevnil postavení Disneyho studia na americkém trhu. Při zohlednění tržeb z USA a Kanady firma vyrobila všech pět komerčně nejúspěšnějších filmů roku - Avengers: Endgame, kteří utržili 856 milionů dolarů, Captain Marvel s 426 miliony, Toy Story 4: Příběh hraček s 395 miliony, Lvího krále s 350 miliony a Aladina s 345 miliony.

Tarantinův slušný start

Očekávání spojená s Tenkrát v Hollywoodu distributor Sony ještě před víkendem mírnil. Jeho analytici tipovali, že film utrží maximálně 30 milionů dolarů. Přičítali to zejména tomu, že je uprostřed léta a snímek nevychází z žádné etablované značky nebo ságy.

Tarantinově novince však pomáhá, že ji provázejí příznivé recenze, stejně jako výjimečná možnost vidět v jednom filmu herce Leonarda DiCapria a Brada Pitta. Přesto si snímek bude muset udržet dobrou pověst, aby jeho tržby v současném Hollywoodu, jinak orientovaném na velkorozpočtové trikové snímky, výrazně neklesly.

Ve výstupních průzkumech společnosti CinemaScore film obdržel hodnocení B, tedy druhé nejlepší. V tomto ohledu se Tarantino svým starším dílům nevyrovnal - lepší známku od diváků dostaly jeho válečný hit Hanebný pancharti z roku 2009 nebo o tři roky mladší drama Nespoutaný Django.

Právě Hanebný pancharti, v nichž také účinkoval Brad Pitt a kteří rovněž debutovali uprostřed léta, za první víkend v USA a Kanadě utržili 38 milionů dolarů. Nakonec skončili se 120 miliony ze Severní Ameriky a celkovými 321 miliony celosvětově.

Režisérův dosud největší komerční úspěch zaznamenal Nespoutaný Django. Za první víkend utržil 30 milionů dolarů, nakonec celosvětově nasbíral 425 milionů dolarů.

Tenkrát v Hollywoodu je Tarantinovým devátým celovečerním filmem a také prvním, který vznikl bez pomoci Harveyho Weinsteina, producenta zostuzeného v Hollywoodu kvůli mnohačetným obviněním ze sexuálního obtěžování. Výroba Tenkrát v Hollywoodu stála 90 milionů dolarů, je tak jedním z Tarantinových nejdražších titulů.

Leonardo DiCaprio a Brad Pitt ve snímku hrají stárnoucího herce a kaskadéra. Zatímco bojují o své místo v showbyznysu, do vedlejšího domu se přistěhuje Sharon Tateová, začínající herečka provdaná za režiséra Romana Polanského. Tateovou ve snímku ztvárnila Margot Robbieová.

Tenkrát v Hollywoodu je poctou zlaté éře Hollywoodu a odehrává se koncem 60. let minulého století na pozadí skutečného dobového incidentu, kdy na jihu americké Kalifornie klan Charlese Mansona brutálně zavraždil několik lidí včetně právě herečky Tateové. Šestadvacetiletou ženu členové klanu ubodali v jejím osmém měsíci těhotenství.

Polanski byl tou dobou na pracovní cestě v Evropě. Manson, odsouzený za zosnování devíti vražd, předloni zemřel ve vězení ve věku 83 let.

Tarantinova novinka měla světovou premiéru na festivalu v Cannes, do českých kin vstoupí 15. srpna.

Další výsledky

Tenkrát v Hollywoodu bylo minulý týden jedinou novinkou v severoamerických kinech, ostatní příčky v tabulce návštěvnosti tak náleží filmům, které debutovaly již dříve.

Na třetím místě skončil akční Spider-Man: Daleko od domova od Sony, který za uplynulý víkend utržil 12,2 milionu dolarů. Příběh o pavoučím superhrdinovi za čtyři týdny v USA a Kanadě dosud utržil 344 milionů dolarů. Překonal tak dva roky starého Spider-Mana: Homecoming s tržbami 334 milionů i Spider-Mana 3 od režiséra Sama Raimiho z roku 2007 - ten skončil se 336 miliony.

Čtvrtý v aktuální tabulce návštěvnosti je Toy Story 4: Příběh hraček s 10 miliony dolarů, celkově už v USA a Kanadě utržil 395 milionů. Animovaný rodinný snímek tento víkend přidal dalších 19 milionů dolarů ze zahraničí. Jeho celkové zahraniční tržby nyní čítají 522 milionů, celosvětově už má 918 milionů.

Žebříček návštěvnosti severoamerických kin pak uzavírá drama o aligátorech Kořist od studia Paramount se 4 miliony dolarů a celkovými tržbami 31 milionů.

Ještě před tímto víkendem byl letošní filmový trh v USA a Kanadě meziročně o 7 procent menší než vloni. Díky aktuálním výsledkům se propad zmenšil na 6,5 procenta, jak spočítala analytická společnost ComScore. Loňským číslům by se letošní trh mohl zase o něco přiblížit, až příští týden kina uvedou akční titul Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw.