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Film

Ten, co nenávidí Vánoce. Do kin míří Johnny Depp v nové adaptaci Vánoční koledy

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová
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Johnny Depp si připisuje roli dalšího mimořádného podivína. Tentokrát jako lakomec Ebenezer Scrooge ve filmové podobě klasiky z pera Charlese Dickense. Snímek Ebenezer: Vánoční koleda v režii Tie Westa do českých kin vstoupí 12. listopadu.

Ebenezer
Johnny Depp v hlavní roli lakomce Ebenezera Scrooge ve filmu Ebenezer: Vánoční koleda (2026).Foto: CinemArt – Jaap Buitendijk
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Ebenezer
Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge a Rupert Grint coby jeho zaměstnanec Bob Cratchit ve filmu Ebenezer: Vánoční koleda (2026).
Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge a Tramell Tillman coby Duch letošních Vánoc ve filmu Ebenezer: Vánoční koleda (2026).
EBENEZER
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7 fotografií

Vánoční koleda Charlese Dickense se dočkala už celé řady filmových zpracování, z nichž asi nejznámější je u nás animovaná verze Roberta Zemeckise z roku 2009 s Jimem Carreym v hlavní roli. Tentokrát se vyjma Johnnyho Deppa ve Vánoční koledě představí také Rupert Grint jako Scroogeův pracovitý zaměstnanec Cratchit, Andrea Riseboroughová coby Duch minulých Vánoc, Sam Claflin v roli synovce Freda, Daisy Ridleyová jako Emily Cratchitová nebo Ian McKellen, který si zahrál ducha zesnulého obchodního společníka Marleyho.

Trailer k filmu Ebenezer: Vánoční koleda. | Video: CinemArt

Ebenezer Scrooge (Johnny Depp) miluje jedinou věc na světě, a tou jsou peníze. Naopak přímo nenávidí všechno, co mají rádi ti ostatní, například Vánoce. V období nejkrásnějších svátků v roce proto bývá velmi nevrlý a je lepší se mu vyhnout velkým obloukem. To bohužel nemůže udělat jeho upracovaný zaměstnanec Bob Cratchit (Rupert Grint), který by chtěl strávit svátky s rodinou. Ale jak by si vůbec mohl dovolit o něco takového požádat? Pak ovšem přijde noc, v níž nerudného Ebenezera postupně navštíví čtyři duchové, kteří mu jeho budoucnost načrtnou v dost nepříjemných barvách…

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Snímek, s nímž přichází Ti West (Krvavá pomsta, Pearl), lze těžko žánrově zařadit. Režisér ale slibuje, že bude trochu temnější. „Podle mě ještě nikdo nenatočil verzi, kde by ti duchové byli doopravdy strašidelní, tak jsem to zkusil,“ říká a pochvaluje si spolupráci s hlavní hvězdou filmu: „Bylo jasné, že Johnny si pojede to svoje. Ale není to Jack Sparrow, Wonka ani Střihoruký Edward. Nikdo z nich. Přesto v jeho pojetí Ebenezera všechny ty ikonické postavy cítíte.“

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