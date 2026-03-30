Televizní Velikonoce: Peče celá země s celebritami, pohádky i bohoslužba z věznice

Česká televize připravila pro letošní velikonoční svátky program, který propojuje duchovní obsah, dobročinnost, připomínky významných osobností i premiéry koncertů a zábavních pořadů. Nebudou chybět ani oblíbené rodinné pohádky a filmy.
Na programu ČT1 proběhne další ročník velikonoční charitativní sbírky Pomozte dětem. Tentokrát jako speciál oblíbené soutěže Peče celá země. Ke kuchyňským robotům se postaví známé tváře, jako Karel Kovy Kovář, Pavla Tomicová, Daniela Brzobohatá, Richard Genzer, herečka Zuzana Zlatohlávková a písničkář Pokáč. Benefiční pořad diváci uvidí v pondělí 6. dubna od 20:05 hodin.
Vesničko má středisková i bohoslužby
Vysílání rovněž přinese premiéru pořadu Tři v zahradě, kde si budou odvážní majitelé plnit své zahradnické sny pod vedením zkušených průvodců. Velikonoční televizní program také pozve rodiny ke společnému sledování řady pohádek a filmů, jako Sůl nad zlato, V zámku a podzámčí, O statečném kováři, Babička nebo Tři veteráni.
Z klasických filmů se na obrazovce objeví Formanův Přelet nad kukaččím hnízdem, Vesničko má středisková nebo Svatební cesta do Jiljí s Josefem Abrhámem a Libuší Šafránkovou v hlavních rolích.
Stálou součástí velikonočního vysílání jsou přímé přenosy bohoslužeb doplněné duchovními dokumenty a pořady. Na programu ČT2 bude letos možné živě sledovat velkopáteční bohoslužbu z valdické věznice a nedělní Velikonoční bohoslužbu z baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Přenos nedělní slavnostní mše pak vystřídá Urbi et Orbi, přímý přenos velikonočního požehnání papeže Lva XIV.
Animovaný Slepičí úlet a Rychlé šípy
Déčko připravilo pro děti velikonoční novinku – interaktivní komiks Rychlé šípy a velikonoční poklad o zážitcích legendární party z knih Jaroslava Foglara. Odkaz na něj je k dispozici na webu decko.cz/velikonoce od neděle 29. března. Slavné příběhy Rychlých šípů jsou také ke zhlédnutí v animovaném seriálu v iVysílání České televize.
„Na obrazovkách ČT :D se velikonoční program opírá o speciály Tlapkové patroly, animované filmy studia Warner Bros. s králíkem Bugsem, Slepičí úlet a speciál Blue. Dále tradičně obarvujeme týden večerníčky s velikonoční tematikou,“ říká výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.
Písničkář Michal Horák i Oprah Winfreyová
Artové Velikonoce nadělí premiéru koncertu mladého písničkáře Michala Horáka a Filharmonie Hradec Králové, speciál americké moderátorky Presleyovi očima Oprah Winfreyové či animovanou filmovou adaptaci románu Sedláci pod názvem Jagna od tvůrců filmu S láskou Vincent. ČT art také odvysílá koncerty barokní duchovní hudby.
Velikonoce v ČT také nabídnou snímky k výročí významných českých i světových osobností. Připomenou 100 let od narození charakterního herce Jiřího Adamíry, přinesou nedělní dokumentární portrét Lucie Bílé s názvem Nebe peklo Lucie a její narozeninovou Výbornou SHOW, film Andělské oči k jubileu Pavla Kříže, unikátní představení Carmen Y Carmen s Dagmar Peckovou nebo Lijavec Divadla Járy Cimrmana. Ze zahraničních osobností věnuje Česká televize vzpomínku americkému herci Gregorymu Peckovi.
