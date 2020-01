Seriálů už je moc, mizí možnost překvapit diváka, varuje šéf Disneyho televize

V uplynulém roce americké televize uvedly rekordních více než 500 nových hraných seriálů. Podle Johna Landgrafa, prezidenta sítě FX Networks, který statistiky sleduje, "to je šílené" a více vždy neznamená lépe, píše agentura AP.

John Landgraf uplynulý týden na setkání Asociace televizních kritiků v kalifornské Pasadeně vypočítal, že americké televize a streamovací služby vloni uvedly 532 dramatických a komediálních seriálů. Oproti roku 2018, kdy mělo premiéru 495 seriálů, je to sedmiprocentní nárůst.

Nejvyšší podíl na zvětšování trhu mají streamovací služby, míní Landgraf a vzpomíná, že když hrané seriály v roce 2009 začal počítat, bylo jich okolo 200 ročně.

"Máme příliš mnoho příběhů, příliš mnoho narativů," varoval již předloni Landgraf, podle nějž nadbytek seriálů "vede k nemožnosti překvapit diváka a nabídnout něco opravdu nového". Rostou náklady na výrobu a spousta kvalitních děl zapadne jen proto, že v pravý čas neoslovila dost diváků a zanikla v silné konkurenci.

Protože mnohé americké televize ale momentálně spouštějí vlastní placené streamovací služby, podle Landgrafa počet hraných seriálů ještě "výrazně vzroste" v roce 2020. "A to je šílené. Firmy se předhání v tom, kdo na tenhle obrovský výrobní pás dodá víc produktů," řekl minulý týden šéf FX Networks, který v této síti vlastněné Walt Disney Company zastává vysoké funkce od začátku tisíciletí. Podle časopisu Hollywood Reporter si proto v branži vysloužil přezdívku "televizní starosta".

Televize FX, která vyprodukovala hororový seriál American Horror Story nebo Atlantu od herce a zpěváka Donalda Grovera, prý závodit s ostatními nechce. "Volíme opačný přístup. Soustředíme se na hledání, výrobu a uvádění jen těch nejlepších seriálů. Pěkně jeden po druhém," řekl Landgraf, když zároveň oznámil, že American Horror Story i Atlanta se dočkají dalších řad.

Jak připomíná agentura AP, ani televize FX si však nemůže dovolit zůstat stranou na trhu se streamováním, kde k již zavedeným placeným videotékám Netflix, Amazon nebo CBS All Access nedávno přibyly Apple TV+ či Disney+. Brzy svou videotéku spustí také televize NBC, zatímco HBO uvede inovovanou HBO Max. Kromě toho vznikne mobilní videotéka Quibi.

Situaci FX vysvětluje její vlastnická struktura. Po akvizici 21st Century Fox nyní firmu vlastní Walt Disney Company, která zároveň ovládá i videotéku Hulu. Ta se proto od března stane výhradním internetovým distributorem všech seriálů z produkce FX. A pod hlavičkou FX on Hulu mají postupně přibývat další.

Letos to bude v první řadě miniseriál Mrs. America, ve kterém padesátiletá oscarová herečka Cate Blanchettová ztvární američkou konzervativní političku Phyllis Schlaflyovou proslulou bojem proti feminismu. Premiéra je naplánovaná na 15. dubna.

Hlavní hvězdou seriálu Mrs. America je Cate Blanchettová. | Video: Rotten Tomatoes TV

Dále FX on Hulu uvede drama The Old Man, ve kterém Jeff Bridges hraje bývalého agenta CIA žijícího mimo systém, nebo miniseriál Devs od režiséra Alexe Garlanda, autora sci-fi filmů Ex Machina a Annihilation.

Podle serveru Collider.com se tak již Disney pravděpodobně rozhodl, jak s vlastnictvím Hulu naloží - na své první streamovací platformě Disney+ bude nabízet tvorbu pro děti a dospívající, zatímco svou druhou službu Hulu prostřednictvím obsahu od FX zacílí na dospělého diváka.

"Bez spuštění FX on Hulu a zachování našich stávajících kanálů by naše značka nemohla dál růst a neměli bychom, jak se snažit zůstat pro zákazníky relevantní i v době streamování," dodává prezident FX Networks John Landgraf, podle nějž FX ve formátu klasické kabelové televize "narazilo na strop" a bez silné internetové videotéky by v budoucnu nemělo, kam dál růst.

Videotéka Hulu má navíc podstatně mladší diváky. Například nedávný televizní seriál nazvaný Vánoční koleda prostřednictvím Hulu sledovali "v průměru o 17 let mladší lidé" než stejný pořad na kanálech FX, dodává John Landgraf.