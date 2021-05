Televize nebude vysílat příští Zlaté glóby, Tom Cruise vrací sošky

Americká televize NBC v pondělí oznámila, že příští rok nebude vysílat předávání filmových Zlatých glóbů. Děje se tak v době, kdy se hollywoodské celebrity i studia distancují od pořádající asociace kvůli nedostatečně pestrému zastoupení menšin, obviněním z korupce a malé ochotě k reformám.

K výrazným hlasům proti Zlatým glóbům se po herečce Scarlett Johanssonové nejnověji připojil Tom Cruise. Oznámil, že vrací tři sošky, které získal za herecký výkon ve filmech Narozen 4. července, Jerry Maguire a Magnolia. Všechny převzal ještě v minulém tisíciletí.

Zlaté glóby od roku 1944 udílí Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu. Ta pod vlivem nedávné kritiky oznámila, že do svých řad najme více černochů a provede potřebné změny v následujících 18 měsících.

Televize NBC, jež ceremoniál vysílá, krok nejprve přivítala. Později ale oznámila, že s obnovením spolupráce počká na to, jak reformy dopadnou.

"Provést změny tohoto rozsahu vyžaduje čas a úsilí. Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu je musí udělat správně. Kvůli tomu se NBC rozhodla nevysílat příští rok Zlaté glóby," uvedl mluvčí televize. "Pokud organizace své plány naplní, doufáme, že v lednu 2023 ceremoniál opět budeme přenášet," dodal.

Členové pořádající asociace byli v posledních měsících obviněni ze sexistických či rasistických narážek nebo z toho, že od herců i studií, kterým udělují ceny, přijímají pozornosti v hodnotě tisíců dolarů. Bývalý prezident spolku se nelichotivě vyjádřil o hnutí Black Lives Matter, označil ho za rasistické.

Asociace hodlá do srpna 2021 vyměnit vedení, najmout 20 členů tmavé pleti, poskytnout zaměstnancům školení o diverzitě a sexuálním obtěžování nebo schválit etický kodex, který členům omezí možnost přijímat dary.

Každoroční udílení Zlatých glóbů, kterého se účastní hollywoodské špičky, patří k nejprestižnějším akcím amerického filmového průmyslu. Protože se koná ještě před známějšími Oscary, často se stane, že úspěch filmu na Zlatých glóbech předznamená pozdější oscarové vítězství.

Pořádající asociace se do hledáčku médií dostala letos. Krátce poté, co mezi nominované nezařadila několik filmů s převážně černošskými herci jako Bratrstvo pěti, Ma Rainey - matka blues nebo Judas and the Black Messiah, zjistil deník Los Angeles Times, že mezi 87 zahraničními novináři rozhodujícími o Zlatých glóbech není jediný černoch.

"Členové asociace bývají často popisováni jako vyžírkové, kteří jsou posedlí celebritami, hlasují pro toho, kdo jim poskytne nejvíc výhod, a podkopávají důvěru v média," napsal list.

Například nominaci televizního seriálu Emily in Paris na dva Zlaté glóby dal do souvislosti s tím, že televize Paramount předtím zaplatila letenky do Paříže 30 členům asociace, kteří pak na její útraty strávili dvě noci v pětihvězdičkovém hotelu a měli zaplacený oběd nebo soukromou prohlídku muzea.

Zjištění vyvolala kritiku u studií jako Warner Bros., talentových a marketingových agentur či videoték jako Amazon Studios či Netflix. Jeho šéf Ted Sarandos již deklaroval, že dokud asociace neprovede reformy, Netflix se Zlatých glóbů nebude dál účastnit.

V sobotu se ke kritikům přidala herečka Scarlett Johanssonová, která vyzvala, aby se Hollywood od Zlatých glóbů distancoval. "Asociaci zahraničních novinářů v Hollywoodu poskytovali legitimitu lidé jako Harvey Weinstein, aby pomáhala budovat předpolí k úspěchu na Oscarech," uvedla Johanssonová.

Když jako herečka propagovala nějaký film, účast na akcích pořádaných asociací "často znamenala čelit sexistickým otázkám a poznámkám, které hraničily se sexuálním obtěžováním", dodala.