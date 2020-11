Tarantino píše knihy. Nejdřív vydá románovou verzi Tenkrát v Hollywoodu

Americký režisér Quentin Tarantino příště popuzdí uzdu představivosti ne před kamerou, ale na stránkách. Oscarový režisér podepsal smlouvu na dvě knihy s vydavatelstvím HarperCollins. Jako první chystá románovou podobu svého snímku Tenkrát v Hollywoodu, ve druhé knize se vrátí k filmům ze 70. let minulého století.

Jak píše agentura AP, nejprve chce Tarantino v létě 2021 vydat románovou verzi svého loňského snímku Tenkrát v Hollywoodu. Podobně jako šestákové čtivo, které režisér obdivuje, vyjde také kniha Tenkrát v Hollywoodu nejprve jako paperback.

Podle nakladatele budou určujícími znaky románu "svěží, hravý a radikální odklon od filmu". Ten měl premiéru vloni v létě, hlavní roli herce a jeho dubléra v něm ztvárnili Leonardo DiCaprio a Brad Pitt. Snímek odehrávající se v Los Angeles roku 1969 na pozadí vražd zorganizovaných takzvanou Rodinou Charlese Mansona posbíral 10 nominací na Oscary, dvě proměnil.

"Romány podle filmů byly v 70. letech první knihy, které jsem v dospívání četl," vysvětluje Tarantino. "Dodneška mám pro ten žánr slabost. A tak mohu hrdě oznámit, že knižní verze Tenkrát v Hollywoodu bude mým příspěvkem k tomuto upozaďovanému, ale milovanému literárnímu podžánru," dodává režisér, který se prý těší, až na stránkách knihy hlouběji prozkoumá své postavy i jejich svět.

Podle časopisu Variety.com kniha "zvýrazní" původní příběh televizního herce Ricka Daltona ztvárněného DiCapriem a jeho dubléra Cliffa Bootha v podání Brada Pitta. Bude vyprávět o tom, co se jim přihodilo před i po událostech z filmového Tenkrát v Hollywoodu.

Kniha tak rozvine například příhody z natáčení westernového seriálu Bounty Law, které film zachytil jen zběžně. Stejně tak dá prostor postavám, jež Tarantino z finální podoby snímku vystřihl. Dle serveru Deadline.com, jehož kritik již kus Tarantinova textu četl, román také podrobněji líčí Daltonovu následující hereckou kariéru v Itálii.

Vydání paperbacku neboli brožované knihy v létě 2021 doprovodí audioverze a e-kniha, teprve na podzim 2021 se knižní Tenkrát v Hollywoodu objeví ve vázané podobě.

O tom, že by se k filmovému příběhu vrátil prostřednictvím románu, Tarantino poprvé hovořil v dubnovém podcastu Pure Cinema. "Napadlo mě to nedávno, ale teď o tom přemýšlím dost," naznačil.

2:25 Trailer z Tarantinova filmu Tenkrát v Hollywoodu. | Video: Falcon

Druhá kniha, kterou Tarantinovi vydá HarperCollins, se jmenuje Cinema Speculation a zaměřena bude na kinematografii 70. let minulého století. Tarantino chce tímto způsobem vzdát poctu filmové kritičce časopisu New Yorker Pauline Kaelové, která zemřela roku 2001.

"Bude to pestrá kombinace esejů, recenzí, osobních textů a mučivých úvah na téma 'co by kdyby'," uvádí nakladatelství Harper, které je součástí konglomerátu HarperCollins. Datum vydání zatím není známé.

Jak připomíná agentura AP, do psaní knih se v posledních letech kromě sedmapadesátiletého Tarantina pustili také režiséři Brian De Palma, David Cronenberg nebo Guillermo del Toro. V českém překladu Alice Flemrové nedávno nakladatelství Dybbuk vydalo knihu italského filmaře Paola Sorrentina Všichni mají pravdu.

Další režisér Michael Mann momentálně píše román, jenž má dějově předcházet událostem z jeho slavného filmu Nelítostný souboj z roku 1995.

Quentin Tarantino dříve avizoval, že až natočí deset filmů, odejde do důchodu. Tenkrát v Hollywoodu bylo jeho devátým titulem. Ten první, Gaunery z roku 1992, natočil, ještě než mu bylo 30 let.

Dříve se režisér nechal slyšet, že ve stáří mnozí slavní filmaři ztrácejí kontrolu nad dílem, čemuž by se rád vyhnul.

"Co se týče celovečerních filmů, myslím, že už jsem došel na konec cesty," řekl Tarantino vloni pro australskou edici časopisu GQ.

"Rád bych začal psát knihy o filmu nebo divadelní hry, takže tvůrčí budu i nadále. Jen myslím, že už jsem filmům dal všechno, co jsem jim dát mohl," dodal.

Plány na případný desátý snímek režisér dosud nepředstavil.