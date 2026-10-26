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Film

Tam, kde muži na rodičovskou nechodí. Padla poslední klapka filmu Moje malá Vik

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová
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Hraný celovečerní debut režisérky Rozálie Kohoutové zaostřuje na konvenční představy o rodičovství v konzervativním prostředí jednoho sídliště. V hlavních rolích se představí Sláva Pecháček, Simona Lewandowska, Tereza Brodská, Judit Pecháček, Andrej Polák a dvouletá Viktorka. Snímek bude uveden do kin na podzim roku 2027.

Sláva Pecháček jako mladý otec Viktor a Simona Lewandowska v roli jeho partnerky a maminky dvouleté Viktorky ve filmu Moje malá Vik (2027).
Sláva Pecháček jako mladý otec Viktor a Simona Lewandowska v roli jeho partnerky a maminky dvouleté Viktorky ve filmu Moje malá Vik (2027).Foto: CinemArt
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Skejťák Viktor (Sláva Pecháček) zůstává doma s dvouletou Viktorkou, zatímco jeho přítelkyně Nina odjíždí vydělávat do Paříže jako tanečnice pole dance.
Viktor (Sláva Pecháček) si zpočátku s péčí o svou malou dceru neví rady, ale nakonec právě díky ní nachází životní motivaci, která mu dosud chyběla.
Matka malé Viktorky Nina (Simona Lewandovska) se v Paříži živí jako tanečnice pole dance.
Tereza Brodská ve filmu Moje malá Vik (2027).
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Film Moje malá Vik vypráví příběh věčného flákače a skejťáka Viktora (Sláva Pecháček), který zůstává doma s dvouletou Viktorkou, zatímco jeho přítelkyně Nina (Simona Lewandowska) odjíždí vydělávat do Paříže jako tanečnice pole dance.

Viktor je zpočátku ve světě miminek a maminek úplně ztracený. Jedinou oporou mu je romská rodina jeho nejlepšího kamaráda Tibora. Díky své dceři ale Viktor postupně nachází životní motivaci, která mu dosud chyběla. A zároveň objeví díru na trhu s hulením: vyčerpané matky na mateřské dovolené.

Natáčení, které trvalo 32 dní, probíhalo od srpna v Jirkově a jeho okolí. Režisérka Rozálie Kohoutová nezapře své dokumentaristické kořeny, a tak se natáčelo především v autentických prostředích: na sídlišti Na Borku, na skutečné techno party, na Jirkovské hornické pouti, v chomutovském skateparku Eldorádo či u Kamencového jezera. Před kamerou se tak setkala známá herecká jména s místními neherci.

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Rozálie Kohoutová režírovala například dokument Poslední prázdniny Jenici a Perly (2015) o dvou dospívajících romských dívkách, hudební dokument CzechTek (2017) mapující unikátní vývoj české ilegální technoscény a hnutí DIY či některé epizody seriálu Děcko (2025), který řeší problematiku adopce.

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