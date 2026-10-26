Tam, kde muži na rodičovskou nechodí. Padla poslední klapka filmu Moje malá Vik

Hraný celovečerní debut režisérky Rozálie Kohoutové zaostřuje na konvenční představy o rodičovství v konzervativním prostředí jednoho sídliště. V hlavních rolích se představí Sláva Pecháček, Simona Lewandowska, Tereza Brodská, Judit Pecháček, Andrej Polák a dvouletá Viktorka. Snímek bude uveden do kin na podzim roku 2027.
Film Moje malá Vik vypráví příběh věčného flákače a skejťáka Viktora (Sláva Pecháček), který zůstává doma s dvouletou Viktorkou, zatímco jeho přítelkyně Nina (Simona Lewandowska) odjíždí vydělávat do Paříže jako tanečnice pole dance.
Viktor je zpočátku ve světě miminek a maminek úplně ztracený. Jedinou oporou mu je romská rodina jeho nejlepšího kamaráda Tibora. Díky své dceři ale Viktor postupně nachází životní motivaci, která mu dosud chyběla. A zároveň objeví díru na trhu s hulením: vyčerpané matky na mateřské dovolené.
Natáčení, které trvalo 32 dní, probíhalo od srpna v Jirkově a jeho okolí. Režisérka Rozálie Kohoutová nezapře své dokumentaristické kořeny, a tak se natáčelo především v autentických prostředích: na sídlišti Na Borku, na skutečné techno party, na Jirkovské hornické pouti, v chomutovském skateparku Eldorádo či u Kamencového jezera. Před kamerou se tak setkala známá herecká jména s místními neherci.
Rozálie Kohoutová režírovala například dokument Poslední prázdniny Jenici a Perly (2015) o dvou dospívajících romských dívkách, hudební dokument CzechTek (2017) mapující unikátní vývoj české ilegální technoscény a hnutí DIY či některé epizody seriálu Děcko (2025), který řeší problematiku adopce.
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