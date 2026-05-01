Talankinův Oscar se ztratil, když s ním režiséra v USA nepustili do letadla

Ruský režisér Pavel Talankin postrádá svou sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště Johna F. Kennedyho zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se už ale Oscar nenašel, informovala stanice BBC.
Výkonná producentka filmu Robin Hessmanová uvedla, že Talankin až dosud létal s Oscarem v příručním zavazadle bez potíží a že americkému herci Leonardu DiCapriovi by se něco takového na letišti nestalo.
Americký režisér David Borenstein, který je společně s Talankinem pod dokumentem podepsán, se podobně jako Hessmanová pozastavil nad tím, že držitel Oscara nesměl s cenou na palubu. "Hledám a nemohu najít jediný případ, kdy by někdo byl nucen odbavit Oscara. Zacházeli by takto s Pavlem, kdyby to byl nějaký slavný herec?" položil si otázku Borenstein.
Při středeční kontrole na newyorském letišti pracovníci Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) z bezpečnostních důvodů Talankinovi nepovolili mít sošku u sebe během letu. Zdůvodnili to tím, že Oscar by mohl být použit jako zbraň. Protože Talankin neměl žádné mimokabinové zavazadlo, do kterého by mohl sošku uložit, byl nucen Oscara odbavit samostatně. BBC zhlédla video, na kterém zaměstnanci letecké společnosti Lufthansa sošku balí do bublinkové fólie a ukládají do krabice. Borenstain na síti Instagram zveřejnil fotografii krabice pořízenou Talankinem. Soška, jak BBC uvedla, měří na výšku 34 centimetrů, váží 3,9 kilogramu a její výroba stojí až 1000 dolarů (21 000 Kč).
Lufthansa sdělila, že se incidentu věnuje s nejvyšší péčí a naléhavostí a že provádí zevrubné vnitřní vyšetřování, aby se soška co nejdříve našla. "Této situace hluboce litujeme," uvedly aerolinky v prohlášení.
Producentka Hessmanová telefonicky pomáhala Talankinovi jednat v New Yorku s letištní ostrahou, protože režisér nemluví plynně anglicky. Poukázala na to, že dosud se soškou v příručním zavazadle létal bez problémů, a to na mezinárodních i vnitroamerických letech.
Talankin, který se v New Yorku zúčastnil promítání snímku a debaty se studenty, režíroval film společně s Američanem Davidem Borensteinem. Dokument sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině. Záběry pořídil Talankin, který žil v desetitisícovém ruském městě Karabaš. Pracoval jako učitel na místní základní škole a se začátkem války na Ukrajině se náplň jeho práce proměnila, když byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu obsahujícího speciální lekce a organizování propagandistických akcí.
Vše zároveň musel dokumentovat na kameru a materiál odesílat ministerstvu školství. Frustrovaný učitel se rozhodl kameru nevypínat a dokumentovat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni. Ve stejnou dobu se také seznámil s Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat ze země.
Snímek letos dostal vedle amerického Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film také například britskou cenu BAFTA za nejlepší celovečerní dokument. Česká televize se ho chystá vysílat 5. května od 21:00 na programu ČT2.
Film vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK. Český koproducent se podílel na zvukové a obrazové postprodukci snímku a stal se klíčovým partnerem pro zajištění bezpečnosti protagonisty filmu.
Ruské ministerstvo spravedlnosti Talankina v březnu zařadilo na seznam takzvaných zahraničních agentů. Rusko zákon o zahraničních agentech přijalo v roce 2012 a postupně ho rozšířilo a zpřísnilo. Označení zahraniční agent, které má od dob Sovětského svazu hanlivý podtext, obnáší mimo jiné další vládní kontrolu a je považováno za jeden z prostředků úřadů k potlačování kritiků ruského režimu prezidenta Vladimira Putina.
Několik stovek lidí v pátek zhruba půl hodiny po poledni vyšlo ze Střeleckého ostrova na prvomájový pochod proti fašismu. Trasa vede přes Národní třídu či Jungmannovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov do klubu Subzero, kde se koná festival AFA fest. Na akci dohlíží policie i antikonfliktní týmy.
Donald Trump vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. V noci na pátek to uvedla agentura Reuters. Už dříve americký prezident hovořil o snížení počtu amerických vojáků v Německu. Trump dlouhodobě kritizuje evropské členy NATO včetně Itálie, Španělska a Německa, že odmítají podpořit americkou-izraelskou válku proti Íránu a že nedostatečně investují do obrany.
Fotbalová Slavia se po dlouhém čekání právě před 30 lety vrátila na piedestal českého fotbalu, překonala krize a v posledních letech znovu patří mezi nejlepší týmy české ligy.
Vražda pětileté domorodé dívky v centrální části Austrálie vyvolala rozsáhlé a násilné protesty místní komunity, která se dožaduje odplaty. Stovky Aboriginců, respektive Austrálců, jak se domorodí Australané označují, se v pátek střetly s policisty a záchranáři, když se dav pokoušel vtrhnout do nemocnice k podezřelému, kterého předtím místní zbili do bezvědomí.
Legendární herečka, nezaměnitelný hlas i život plný zvratů. Jiřina Bohdalová slaví 95 let – a její příběh skrývá víc než jen slavné role. Víte, čím si prošla v soukromí, jak začínala nebo proč ji sledovala StB? Otestujte se v kvízu, který ukáže, jak dobře znáte jednu z největších ikon českého filmu a televize.