„Takoví herci už se nerodí…“ Je to opravdu tak, nebo se jen změnila doba a publikum?

Stesky, že po hereckých bardech typu Hrušínský, Kemr, Menšík nebo Brodský se dnes slehla zem, mají jednu slabinu: možná srovnáváme nesrovnatelné. Velcí herci nezmizeli. To se jen změnil mediální svět, který z některých z nich dokázal vytvořit hvězdy, jež znali a adorovali všichni.
Samozřejmě že výše jmenovaní herečtí mistři byli výjimeční. Zároveň ale byli produktem doby, která ještě uměla z herce „vysochat“ osobnost celospolečenského významu. Filmová teorie tohle řeší dlouho. Hvězda totiž není jen člověk, který dobře hraje, je to taky součet rolí, rozhovorů, veřejného obrazu i historek, které o něm kolují, a především toho, co si do něj společnost promítá.
Hrušínský nebyl Hrušínským jen proto, že fenomenálně zahrál Karla Kopfrkingla ve Spalovači mrtvol. Lidé jej zároveň po desetiletí vídali ve filmu, televizi a divadle, znali jeho hlas a měli pocit, že představuje neodmyslitelnou součást českého kulturního dědictví.
Podobná debata se vede i v Hollywoodu. Tam se už roky mluví o tom, že zářivost klasických filmových hvězd slábne. Dřív se chodilo na nový film s Paulem Newmanem, Jackem Nicholsonem nebo Julií Robertsovou. Dnes se chodí spíš na Marvel, DC, Star Wars nebo jinou značku, přičemž konkrétní herec nebo herečka se stávají lehko zaměnitelnými položkami obří mašinérie, která bude stejně vysoké zisky generovat i bez jejich účasti.
Není to ale důkaz, že dnešní herci jsou horší. Spíš se změnilo to, kdo je hlavní atrakcí. Herecký bard za svou slávu vděčil představě, že je nenahraditelný. Komiksové a jiné franšízy naopak stojí na tom, že nahradit lze každého.
V mediálně přehuštěné online galaxii
V českém prostředí proběhla tahle změna trochu jinak. Mimořádně koncentrovaný mediální provoz dokázal za socialismu několika hercům a herečkám zajistit skoro nepřetržitou přítomnost v životech publika. Menšík, Sovák, Brejchová, Bohdalová nebo Brodský působili převážně v době jednoho či dvou televizních programů, omezené filmové produkce a několika významných divadel. Kdo se dostal do centra téhle soustavy, toho znal prakticky každý. Jednoduše neexistovalo tolik jiných možností.
Dnešní herec může mít úspěšný seriál na České televizi, hlavní roli v komerčně úspěšném filmu, desítky tisíc sledujících na Instagramu, a přesto ho velká část společnosti vůbec nemusí znát. V mediálně přehuštěné online galaxii totiž vedle něj koexistuje několik dalších paralelních vesmírů, v nichž jsou slavní úplně jiní lidé. A to je další rozdíl oproti minulosti. Tehdy existovalo něco jako společné publikum, dnes máme množství různých diváckých skupin.
Spolu s tím se změnila i podoba slávy. Dřívější herec měl kolem sebe auru nedosažitelnosti. Divák ho znal hlavně z rolí a rozhovorů. Dnešní celebrita je často permanentně dostupná. Víme, kde byla na dovolené, jak cvičí, co snídá a s kým zrovna navázala reklamní spolupráci. To má své výhody, jen to poněkud snižuje herecký majestát. Je těžší působit jako kulturní autorita ve chvíli, kdy každý druhý den vysvětlujete na sítích, jaký je váš oblíbený jogurt.
A pak je tu nostalgie. Ta v podobných debatách taky odvádí značnou část práce. Porovnávání minulosti se současností není nikdy férové. Z dřívějška si pamatujeme ty nejlepší herce a role. Zapomněli jsme na hromadu průměrných filmů, inscenací a televizní vaty, která tehdy vznikala úplně stejně jako dnes. Současnost naproti tomu sledujeme v přímém přenosu. Se vším odpadem. Ve skutečnosti tedy často porovnáváme výběr toho nejlepšího z padesátileté minulosti s programem tohoto týdne. A jsme překvapeni, že minulost vítězí.
Herecké hvězdy máme, jen se na nich neshodneme
Přesto by bylo jednoduché celý problém shodit tím, že si jen idealizujeme mládí. Něco se opravdu změnilo. Jen ne nutně kvalita herectví. Ivan Trojan je bezpochyby herec první kategorie. Podobně například Karel Roden. Bolek Polívka nebo Miroslav Donutil ještě patří ke generaci, která stihla zažít dobu, kdy mohl být herec opravdu celonárodní figurou. U mladších ročníků je to složitější. Jejich kariéry vznikají v prostředí, kde je těžší stát se osobností, kterou zná současně student, důchodce, člověk chodící na artové filmy i člověk, který kouká jen na televizi.
Možná proto dnes ani neumíme spolehlivě poznat, kdo se jednou bude jevit jako velký herec své generace. Hrušínského, Brodského nebo Kemra sledujeme zpětně, s hotovou kariérou a desítkami rolí, z nichž čas vytřídil ty nejpodařenější. Současné herce vidíme bez této výhody, uprostřed kariéry, mezi povedeným filmem, slabším seriálem a reklamou na pojištění.
Je tedy možné, že dnešní obdoby někdejších bardů už dávno máme, jen kolem nich nevzniká stejný společenský konsenzus. A možná ani nevznikne. Budoucí velký český herec už nemusí být někdo, koho zná celá země. Může to být někdo, koho jedna část publika považuje za mimořádný talent a druhá část ho nikdy neviděla. Velké herecké osobnosti tedy stále jsou. Akorát je mnohem míň pravděpodobné, že se na nich dokážeme shodnout.
„V horku to divočí.“ Začal soud se syrskými bratranci, postrachem německé plovárny
V Německu začal soudní proces se dvěma syrskými bratranci, kteří čelí obžalobě ze sexuálního obtěžování nezletilých dívek. Podle obžaloby jim měli sahat na prsa a hýždě, mladší z obžalovaných navíc jednu z dívek měl ve vodě držet za nohu a tahat ji za horní díl plavek. Oba obžalovaní vinu odmítají a tvrdí, že si je svědkyně mohly splést s někým jiným.
Netanjahu v průběžných výsledcích parlamentních voleb vede, ale většinu nemá
Vládní blok izraelského premiéra Benjamina Netanjahua po sečtení téměř 60 procent hlasů odevzdaných v úterních volbách vede, většinu ale zatím nemá. Podle průběžných propočtů portálu The Times of Israel, by Netanjahuova strana Likud nyní i se spojenci měla ve 120členném parlamentu 55 křesel a opoziční uskupení 49 mandátů. Zbývajících 16 křesel připadá na strany volené převážně izraelskými Araby.
ŽIVĚ „Velice brzy bude uspořádáno setkání“ mezi Putinem a Zelenským, oznámil Trump
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by se velmi brzy mohli sejít. Novinářům to bez upřesnění řekl americký prezident Donald Trump, píše agentura AFP. Trump rovněž podle portálu Kyiv Post prohlásil, že Spojené státy činí značné pokroky v úsilí ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. „S Ruskem a Ukrajinou máme velký pokrok,“ dodal.
ŽIVĚ Oslavy 108. výročí vzniku samostatného státu začínají na Vítkově
Prezident Petr Pavel se ve středu ráno účastní pietního aktu u Národního památníku na Vítkově, poté položí věnec k pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na Pražském hradě jmenuje generály Armády ČR. Během tradičního slavnostního večera ve Vladislavském sále Pražského hradu pak prezident vystoupí s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.
„Toto by nikdo neudělal.“ Kost trčela, Češka i tak jela o zlato. Její série bere dech
Česká cyklistika má v Sabině Košárkové zářivý klenot. Dvacetiletá závodnice se tlačí mezi špičku v olympijském bikrosu a v doplňkovém pumptracku, kde se jezdec pohybuje na okruhu s vlnami a skoky bez šlapání, získala pět světových medailí v řadě. Jen zlata a stříbra. Na šampionátu v Pekingu skončila před dvěma týdny druhá o 85 tisícin sekundy, navzdory bolestivému zranění.