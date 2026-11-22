Faramir dokázal ve filmové trilogii odolat moci prstenu. Jeho představitel David Wenham v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o tom, proč by Faramir v šachu předčil svého bratra Boromira, jak se v něm poznávají mladší sourozenci i co by vzkázal dnešním mocným. Australský herec se zamýšlí také nad Tolkienovým odkazem a nadčasovostí Pána prstenů.
Do Brna jste to měl z Austrálie pořádný kus cesty. Jak se vám tady zatím líbí? A kolik už jste stihl vypít českého piva?
Je mi dobře, i když jsem pořádně unavený. Z Austrálie je to opravdu dlouhá cesta, trvalo mi asi dva dny, než jsem se sem dostal. Jsem tu druhý den. České pivo? To mi chutná, mám ho rád. V Brně jsem poprvé, ale v Česku už jsem byl několikrát. Prahu znám docela dobře a moc se mi líbí.
Předpokládám, že jste v Praze také několikrát natáčel.
Ano, přesně tak.
Ale pojďme k něčemu jinému. Nejste už trochu unavený ze všech těch vtipů o Boromirovi, které slýcháte posledních dvacet let?
Popravdě je skoro nikdy neslyším. Nečtu je na internetu, moc na něj nejsem, takže se ke mně vlastně nedostávají. Vy, kteří jste na internetu, je vidíte pořád. Mně připadají vtipné, takže mi nevadí.
Boromira by pozvali do Prahy, ne do Brna.
(Směje se.) To je pravda. Jo, jo, jo. Ten je dobrý! Ne, vůbec mě to neunavuje. Přijde mi to vtipné.
A co Sean Bean (představitel Boromira – pozn. red.)? Poplácali jste se někdy v posledních letech bratrsky po zádech?
Ne, bohužel. Už je to opravdu dlouho, co jsme se viděli. Rád bych ho někdy zase potkal, ale naše cesty se bohužel nekříží. Jezdím na několik takovýchto fanouškovských akcí ročně, ale Sean už na ně podle všeho nejezdí. Myslím, že absolvoval jednu nebo dvě a pak s tím skončil.
Na Comic-Conu jste mluvil o tom, že za vámi často chodí lidé, kteří ve Faramirovi poznávají vlastní rodinné vztahy. Že se třeba sami cítili jako ti méně oblíbení sourozenci. Stalo se vám to i v Brně?
Doslova těsně před dnešním vystoupením za mnou přišel jeden muž a řekl mi, že při sledování filmu měl pocit, jako by se díval na vlastní dětství. A tohle slýchám opravdu často. Mnoho lidí má v rodině zkušenost, že jsou mladšími sourozenci a jejich rodiče s nimi nezacházejí stejně jako se starším bratrem nebo sestrou.
Čím to podle vás je?
Necítí se být rovnocenní, nedostává se jim stejného zacházení. Je až neuvěřitelné, jak častá zkušenost to je a jak hluboce lidi ovlivňuje. Když potom sledují film, poznají se ve Faramirovi a dodává jim to sílu. Nedokážu ani spočítat, kolikrát mi to někdo řekl. Na každé fanouškovské akci se k tomu někdo vrátí.
Čerpal jste při hraní Faramira z vlastního dětství?
Vůbec ne, byla to čistě herecká práce. Ačkoliv jsem nejmladší ze sedmi dětí, moje zkušenost byla přesně opačná. Když jste nejmladší z tak početné rodiny, musíte o pozornost bojovat. Mimochodem, spousta herců pochází z velkých rodin a bývají právě těmi nejmladšími.
Protože jsou zvyklí předvádět se a bojovat o pozornost?
Přesně tak.
Faramir je zajímavý tím, že na rozdíl od mnoha tradičních hrdinů netouží po moci ani slávě. Je podle vás jeho největší silou právě to, že dokáže pokušení moci odolat?
Nevím, jestli je to jeho úplně největší síla. Řekl bych, že je to především jeho moudrost. Na někoho poměrně mladého dokáže uvažovat o věcech v širších souvislostech. Na rozdíl od Boromira, který je impulzivní a jedná okamžitě, Faramir přemýšlí o důsledcích. Vidí celý obraz, dokáže zvažovat různé perspektivy. V tom je zajímavým vůdcem. Boromir takový není. Faramir by byl podle mě dobrý šachista. Boromir by naopak prohrál během prvních pěti tahů.
Protože je příliš útočný?
Ano, rozhodně, je příliš útočný. Byl by příliš zbrklý.
Mocní by se mohli od Faramira učit
Kdyby Faramir mohl na chvíli opustit Středozem a promluvit k dnešním světovým lídrům, jakou radu by jim dal? Žijeme v poměrně turbulentní době.
Problém je, že lidé, kteří zastávají ty nejmocnější pozice, by si takovou radu stejně nikdy nevyslechli. Mají obrovská ega a myslí si, že vědí víc než kdokoli jiný. A to je ta největší potíž. Jeden konkrétní světový lídr si například myslí, že je nesmírně chytrý, ale přitom je pravděpodobně tím nejhloupějším člověkem v dějinách světového vedení. To je na tom ta ironie.
Takže byste doporučil, aby si lidé nepletli sebevědomí se schopnostmi?
Přesně tak. Jenže takoví lidé si to sami nikdy neuvědomí. Kdybychom měli lídry, kteří toho jsou schopní, svět by bezpochyby byl mnohem lepším místem.
Letos uplyne 25 let od prvního filmu Pána prstenů. Proč podle vás Tolkienův příběh ani po tolika letech neztrácí sílu? Stojí za tím fantazijní svět, přátelství, nebo především myšlenka, že i obyčejní lidé mohou změnit svět a postavit se obrovskému zlu?
Myslím, že odpověď je vlastně obsažená už ve vaší otázce. A právě v tom spočívá Tolkienův génius. Vytvořil svět a postavy, které jsou samy o sobě nesmírně bohaté a zábavné. Zároveň v sobě ale nesou něco, co přesahuje svou dobu. Mohou existovat vedle jakékoli historické epochy a my v nich vždycky dokážeme hledat paralely s vlastním světem. Právě proto je ten příběh tak neskutečný a nadčasový.
Velkou zásluhu na tom má i filmová podoba Petera Jacksona. Proč podle vás funguje dodnes?
Protože je to skvělý filmař a měl k dispozici skvělý materiál. V podstatě vytvořil mistrovské dílo, filmové mistrovské dílo. A právě proto příběh i po tolika letech stále rezonuje. Je jednoduše dobrý.
Nedávno jste se vrátil také na divadelní jeviště v inscenaci Homérovy Iliady, kde vystupujete jako vypravěč příběhu o trojské válce. Hra se dotýká nekonečného koloběhu lidského násilí. Když jste ji hrál, připadala vám vzhledem k dnešnímu světu ještě aktuálnější?
Rozhodně. Ten příběh je přitom starý téměř tři tisíce let. Stejně jako v případě Tolkiena i tady jde o neuvěřitelně kvalitní literární dílo. Jeho postavy a situace mají paralely i v dnešním světě. Když jsem ho hrál, neustále jsem si vzpomínal na jednu Faramirovu větu: „Válka z nás všech udělá mrtvoly.“ Mezi oběma příběhy je spousta podobností. A v obou je také alespoň určitá naděje. Vybavuje se mi ještě jedna Faramirova věta, která podle mě rezonuje i dnes: „Nevěřím, že tato temnota přetrvá.“
Baví vás návraty k divadlu?
Ano, moc. Opravdu si to užívám a na divadelních prknech jsem velmi šťastný.
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