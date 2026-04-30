„Tahle písnička mi změnila život.“ Do kin se chystá Srdcovka od režiséra filmu Once

Nový irsko-americký snímek scenáristy a režiséra Johna Carneyho má dle anotací být vlídným i lehce hořkým příběhem o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. V hlavních rolích se objeví Paul Rudd (Ant-Man, Velcí bratři) a Nick Jonas (Jumanji: Vítejte v džungli!).
Film v tuto chvíli sbírá poměrně pozitivní ohlasy z festivalů a na webu Rotten Tomatoes má hodnocení přes 90 %. Do českých kin vstoupí 11. června.
Jedním z ústředních hrdinů snímku je Rick (Paul Rudd), stárnoucí frontman irské svatební kapely, který si své sny o velké rockové kariéře už dávno odškrtl a vyměnil za spokojený rodinný život v Dublinu. Vše se ale změní po setkání s Dannym (Nick Jonas), vyhasínající popovou hvězdičkou a bývalým idolem dívčích srdcí, se kterým během divokého jamování sdílí rozpracovanou píseň. Když Danny o pár měsíců později ovládne hitparády s Rickovým ukradeným hitem, rozhodne se zhrzený hudebník vydat na cestu za spravedlností. V komediálním souboji o uznání a autorská práva Rick zjišťuje, jakou cenu má ambice a zda je ochoten pro pomstu riskovat vše, co má pro něj skutečnou hodnotu.
Režisér Carney se v Srdcovce vrací k prostředí, které je pro něj typické – ke světu hudby jako prostoru pro emoce, vztahy i zásadní životní rozhodnutí. Kritici oceňují hlavně to, jak dokáže propojit humor s upřímností a silnými hereckými výkony. Magazín The Hollywood Reporter film přirovnává k popovým hitům: „Je to trochu povědomé, trochu nečekané a naprosto až mrazivě uspokojivé.“
Další recenze mluví o snímku jako o „dojemném a překvapivě hlubokém příběhu o ambicích a identitě“. Variety pak píše, že síla filmu stojí hlavně na tom, jak moc mu divák věří.
Režisér a scenárista John Carney se do povědomí českého publika zapsal především filmem Once z roku 2007 s Glenem Hansardem a Markétou Irglovou, který získal Oscara za píseň Falling Slowly. Stojí ale také za filmy Newyorská romance (2013) s Keirou Knightley a Markem Ruffalem v hlavních rolích nebo oceňovanou hudební komedií Sing Street (2016).
