Přeskočit na obsah
Benative
2. 9. Adéla
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Táborský se opět vydá po stopách Járy Cimrmana. ČT chystá druhou řadu oblíbené série

Kultura
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Téměř tři desítky míst napříč Českem, která odkazují k působení fiktivního českého génia, představí druhá řada cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodce Miroslav Táborský se v šesti nových dílech setká nejen se svými hereckými kolegy z Divadla Járy Cimrmana, ale také s místními nadšenci, kteří mistrovu stopu připomínají veřejnosti. Česká televize plánuje vysílání druhé řady na jaro 2027.

Z druhé řady cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodcem pořadu je opět herec Miroslav Táborský. Na snímku společně s hercem Ondřejem Vetchým.
Z druhé řady cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodcem pořadu je opět herec Miroslav Táborský. Na snímku společně s hercem Ondřejem Vetchým.Foto: Česká televize – Miča Radek
Reklama

V šesti nových dílech se diváci poprvé podívají například do západních Čech, kde ve Františkových Lázních funguje Základní umělecká škola Járy Cimrmana. Tvůrci zavítali také na pomezí Čech a Moravy, kde v obci Drozdov vznikla Cimrmanova vodoléčebná stezka, nebo do Polabí, kde v Brandýse nad Labem funguje Čakovický prak inspirovaný hrou Akt. Další místa připomínají třeba léčivý pramen v základech kostela v Poděbradech, který ovšem nikdy nevytryskl, či kufr, který Cimrman poslal své sestře do Vídně, ale omylem ho doručili do obce Vídeň u Velkého Meziříčí.

Z druhé řady cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodcem pořadu je opět herec Miroslav Táborský.
Z druhé řady cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodcem pořadu je opět herec Miroslav Táborský.
Z druhé řady cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodcem pořadu je opět herec Miroslav Táborský.
Vojtěch Kotek i Miroslav Táborský, který pořadem Stopy Járy Cimrmana provází, jsou oba členy Divadla Járy Cimrmana.
Zobrazit
6 fotografií

Ne všechno je vtipné

„Druhá řada našeho seriálu představí kromě nových Cimrmanových stop i některé regionální cimrmanology, kteří právě místa spojená s Járou objevili a odkryli. Se spoluautorem scénáře Tomášem Malečkem jim říkáme cimrmaniaci. V téměř každé epizodě tak dáme prostor i jejich výkladu Cimrmanových vynálezů a vůbec mistrova odkazu. Nejtěžší však bylo mezi desítkami stop vybrat místa, která jsou skutečně vtipná a doprovozena chytrým příběhem. Mnoho lidí v Česku si myslí, že mají smysl pro humor a vytvoří ve svém kraji nějaký cimrmanovský památník. Ale bohužel jen zlomek z nich nabídne opravdu srozumitelný a vtipný příběh s pointou, který můžeme předložit panu Svěrákovi a získat od něj požehnání, abychom je mohli zakomponovat do scénáře,“ říká režisér Patrik Ulrich.

Související

Právě setkávání s amatérskými cimrmanology patřilo stejně jako v první sérii k tomu, co si nejvíce užil také herec a průvodce cyklem Miroslav Táborský: „Pro své okolí i kolemjdoucí vymýšlejí něco, co je pobaví a udělá jim hezkou chvilku. A to je v dnešních turbulentních časech velmi potřebný jev.“

Šedesátka na krku

Letos na podzim oslaví Divadlo Járy Cimrmana 60. výročí svého vzniku a současně odehraje svou jubilejní 60. divadelní sezónu. Uvedení nové řady cyklu Stopy Járy Cimrmana tak má být i dárkem pro diváky a příležitostí, jak tuto mimořádnou kulturní událost oslavit také ve vysílání České televize. 

Reklama
Reklama

Kromě dlouholetých členů Divadla Járy Cimrmana dostanou v nové řadě větší prostor i jeho novější členové, například Vojtěch Kotek, Ondřej Vetchý či Josef Čepelka. Jejich účinkování doplní ukázky tradičních her, jako Dobytí Severního pólu, Vyšetřování ztráty třídní knihy nebo Švestka, v nových alternacích.

Vojtěch Kotek i Miroslav Táborský, který pořadem Stopy Járy Cimrmana provází, jsou oba členy Divadla Járy Cimrmana.
Vojtěch Kotek i Miroslav Táborský, který pořadem Stopy Járy Cimrmana provází, jsou oba členy Divadla Járy Cimrmana.Foto: Česká televize – Photographer: Závodná Petra

Stopy Járy Cimrmana podle tvůrců ukazují, že Češi milují hravost. „Náš seriál dokládá, že Jára Cimrman žije mezi lidmi svůj další život a ta původní krásná poetika se propisuje dál,“ uzavírá dramaturg cyklu Josef Albrecht.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Policie uzavřela místo přestřelky tajných služeb v Kyjevě
Policie uzavřela místo přestřelky tajných služeb v Kyjevě
Policie uzavřela místo přestřelky tajných služeb v Kyjevě

Šok pro Zelenského. Válka tajných služeb v ulicích Kyjeva si vyžádala 10 zraněných

Deset zraněných si vyžádala střelba ve středu ráno ve čtvrti Berezňaky v Kyjevě. Co šokovalo Ukrajinu i prezidenta Zelenského, bylo zjištění, že v hlavním městě mezi sebou bojovali příslušníci dvou klíčových tajných služeb – civilní SBU a vojenské HUR. Klíčovou osobou je navíc jeden z velitelů Ruského dobrovolnického sboru (RDK), který v rámci HUR bojuje proti Putinovi.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděsu, poškodilo infrastrukturu přístavního města

Ruské útoky v ukrajinské Oděse poškodily infrastrukturu a obytné budovy a zranily osm lidí, uvedl ve středu podle agentury Reuters náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Mezi poškozenými objekty ve městě, které je zároveň největším ukrajinským námořním přístavem, byly podle něj i 24patrový bytový dům a řada automobilů.

Palestina - Izrael - Egypt - Rafah - hranice - přechod
Palestina - Izrael - Egypt - Rafah - hranice - přechod
Palestina - Izrael - Egypt - Rafah - hranice - přechod

Izrael je připraven odsunout Palestince z Gazy, ale čeká na USA

Izrael má připraveny plány odsunu Palestinců z Pásma Gazy, ale čeká, až Spojené státy vymyslí, kam je odvézt. Dnes to podle agentury AFP řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac na konferenci pořádané izraelským serverem Ynet a deníkem Jediot Achronot. Velvyslanectví USA v Izraeli agenturu se žádostí o vyjádření odkázalo na americké ministerstvo zahraničí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama