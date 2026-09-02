Táborský se opět vydá po stopách Járy Cimrmana. ČT chystá druhou řadu oblíbené série

Téměř tři desítky míst napříč Českem, která odkazují k působení fiktivního českého génia, představí druhá řada cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodce Miroslav Táborský se v šesti nových dílech setká nejen se svými hereckými kolegy z Divadla Járy Cimrmana, ale také s místními nadšenci, kteří mistrovu stopu připomínají veřejnosti. Česká televize plánuje vysílání druhé řady na jaro 2027.
V šesti nových dílech se diváci poprvé podívají například do západních Čech, kde ve Františkových Lázních funguje Základní umělecká škola Járy Cimrmana. Tvůrci zavítali také na pomezí Čech a Moravy, kde v obci Drozdov vznikla Cimrmanova vodoléčebná stezka, nebo do Polabí, kde v Brandýse nad Labem funguje Čakovický prak inspirovaný hrou Akt. Další místa připomínají třeba léčivý pramen v základech kostela v Poděbradech, který ovšem nikdy nevytryskl, či kufr, který Cimrman poslal své sestře do Vídně, ale omylem ho doručili do obce Vídeň u Velkého Meziříčí.
Ne všechno je vtipné
„Druhá řada našeho seriálu představí kromě nových Cimrmanových stop i některé regionální cimrmanology, kteří právě místa spojená s Járou objevili a odkryli. Se spoluautorem scénáře Tomášem Malečkem jim říkáme cimrmaniaci. V téměř každé epizodě tak dáme prostor i jejich výkladu Cimrmanových vynálezů a vůbec mistrova odkazu. Nejtěžší však bylo mezi desítkami stop vybrat místa, která jsou skutečně vtipná a doprovozena chytrým příběhem. Mnoho lidí v Česku si myslí, že mají smysl pro humor a vytvoří ve svém kraji nějaký cimrmanovský památník. Ale bohužel jen zlomek z nich nabídne opravdu srozumitelný a vtipný příběh s pointou, který můžeme předložit panu Svěrákovi a získat od něj požehnání, abychom je mohli zakomponovat do scénáře,“ říká režisér Patrik Ulrich.
Právě setkávání s amatérskými cimrmanology patřilo stejně jako v první sérii k tomu, co si nejvíce užil také herec a průvodce cyklem Miroslav Táborský: „Pro své okolí i kolemjdoucí vymýšlejí něco, co je pobaví a udělá jim hezkou chvilku. A to je v dnešních turbulentních časech velmi potřebný jev.“
Šedesátka na krku
Letos na podzim oslaví Divadlo Járy Cimrmana 60. výročí svého vzniku a současně odehraje svou jubilejní 60. divadelní sezónu. Uvedení nové řady cyklu Stopy Járy Cimrmana tak má být i dárkem pro diváky a příležitostí, jak tuto mimořádnou kulturní událost oslavit také ve vysílání České televize.
Kromě dlouholetých členů Divadla Járy Cimrmana dostanou v nové řadě větší prostor i jeho novější členové, například Vojtěch Kotek, Ondřej Vetchý či Josef Čepelka. Jejich účinkování doplní ukázky tradičních her, jako Dobytí Severního pólu, Vyšetřování ztráty třídní knihy nebo Švestka, v nových alternacích.
Stopy Járy Cimrmana podle tvůrců ukazují, že Češi milují hravost. „Náš seriál dokládá, že Jára Cimrman žije mezi lidmi svůj další život a ta původní krásná poetika se propisuje dál,“ uzavírá dramaturg cyklu Josef Albrecht.
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