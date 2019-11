Tábor odhalil sochu rodáka Jiřího Hrzána, připomíná osudnou vášeň slavného herce

Zeď u táborského gymnázia Pierra de Coubertina zdobí bronzová socha herce Jiřího Hrzána. Poctu rodákovi v pátek odhalili zástupci vedení města. Akce se účastnily i Hrzánovy dcery. Socha je umístěna na hradbě, na níž Hrzán balancuje, aby znázorňovala hercovu vášeň, což byl pohyb ve výškách.

"Možná, že právě tady po té zídce skutečně Jiří Hrzán chodil a oslňoval tím dívky," řekl starosta Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020.

Hrzán, který by letos v březnu oslavil 80. narozeniny, gymnázium Pierra de Coubertina navštěvoval a maturoval zde.

Tábor už několik let hledal cestu, jak si slavného rodáka připomenout. "Těch aktivit v tomto směru bylo v posledních několika letech opravdu hodně," uvedl starosta. Nejvíce se angažoval spolek Hrzán sobě!. Od roku 2012 sháněl peníze potřebné na výrobu sochy. "Dali dohromady přibližně 300 tisíc korun, což je úctyhodné. Ale na bronzovou sochu potřebovali ještě jednou tolik. Proto se město rozhodlo, že chybějící část doplatí," uvedl starosta.

Připomněl, jak loni po volbách nastupoval do úřadu. Ve funkci střídal svého stranického kolegu Jiřího Fišera, který vedl město osm let, ale už nechtěl pokračovat. "Když odcházel, ve dveřích mi řekl, že se mu nepovedlo projekt se sochou dotáhnout. A požádal nás, abychom to dokončili," uvedl Pavlík.

Na přípravě a instalaci sochy spolupracoval městský architekt Miloš Roháček. Doufá, že si veřejnost sochu zamiluje. "Je to hodně emotivní dílo, silné. Mohlo by se stát místem studentských schůzek," řekl Roháček.

Hrzán patřil v 60. a 70. letech mezi nejpopulárnější české herce. Zemřel v roce 1980 poté, co spadl z pátého patra, když šplhal po jednom pražském domě.