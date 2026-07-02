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Film

„Ta zmrzlina je prokletá.“ Do kin se chystá nový drze nekompromisní horor Eliho Rotha

Kultura

Americký film Zmrzlinář je originální hororová jízda, která obrací jeden z nejmilejších symbolů dětství v čirou noční můru. Snímek sází na černý humor, šokující nápady i neustále rostoucí napětí. A přináší děsivou otázku: Co kdyby největší hrozbou nebyla monstra pod postelí, ale vaše vlastní děti? Do českých kin horor vstoupí 6. srpna.

Ari Millen jako velmi podivný prodejce zmrzliny v hororu Zmrzlinář (2026).
Ari Millen jako velmi podivný prodejce zmrzliny v hororu Zmrzlinář (2026).Foto: Bioscop
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Za filmem stojí Eli Roth, režisér kultovních hororů Cabin Fever, Hostel a Den díkůvzdání. Projekt, který nosil v hlavě více než dvacet let, označuje za svůj nejodvážnější a nejšílenější. V rámci traileru pro Českou republiku zveřejnil režisér Roth speciální videopozvánku, v níž osobně zve české diváky do kin na svůj nový film.

Trailer k filmu Zmrzlinář. | Video: Bioscop

A o co jde v hororu konkrétně? V městečku Bayleen Bay panuje horké léto. Děti si užívají prázdniny, dospělí řeší své každodenní starosti a zdá se, že nic nemůže narušit ospalou atmosféru malého města. Pak ale přijíždí zmrzlinář (Ari Millen)... Rozdává úsměvy, jeho vůz hraje známou, veselou melodii a nabízí lahodnou zmrzlinu, které žádné dítě nedokáže odolat.

Hororový snímek Zmrzlinář (2026) označil jeho režisér Eli Roth za svůj dosud nejodvážnější a nejšílenější.
Hororový snímek Zmrzlinář (2026) označil jeho režisér Eli Roth za svůj dosud nejodvážnější a nejšílenější.Foto: Bioscop

Jenže po prvním soustu se začíná dít něco znepokojivého. Děti se mění. Jsou agresivní, nevyzpytatelné a stále nebezpečnější. Zatímco se město propadá do chaosu, hrstka těch, kteří odolali, se snaží přijít na to, kdo tajemný zmrzlinář je a proč si vybral právě je.

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Zmrzlinář je zvrácenou hororovou variací na legendu o Krysaři, ve které místo kouzelné píšťaly láká děti neodolatelná zmrzlina. Výsledkem je horor, který je návratem k jeho drzému, nekompromisnímu stylu.

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