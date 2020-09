Swanková letí na Mars. Astronauty vede žena, v seriálu Netflixu to ale není téma

Než se dala na herectví, Američanka Hilary Swanková se jako spousta dětí občas dívala na nebe a snila o tom, že vyrazí do vesmíru. Sen se jí teď splnil v novém sci-fi seriálu Away, který měl minulý pátek premiéru na Netflixu. Šestačtyřicetiletová Swanková hraje velitelku mise na Mars, píše agentura AP.

Mark Ivanir, Hilary Swanková a Ray Panthaki v seriál Away. | Foto: Netflix

"Mám ráda každé dobrodružství. A ještě jsem narozená ve znamená Lva," řekla agentuře Swanková.

Seriál, jejž produkoval autor televizních ság Famílie nebo Světla páteční noci Jason Katims, vypráví o kosmonautce Emmě Greenové a její mezinárodní posádce. Ta s přispěním NASA na lodi zvané Atlas letí k Marsu.

Protagonistka hraná Swankovou kvůli tomu na tři roky opouští manžela, kterého ztvárnil Josh Charles, a dospívající dceru v podání Talithy Batemanové.

Kamera střídavě sleduje dění ve vesmíru i na Zemi v Emmině rodině. Její manžel se snaží sám vychovávat dceru, zároveň ale bojuje se zdravotními problémy. Emma se mezitím v kosmu musí vypořádat s obtížnými povahami kolegů, z nichž jeden je začátečník a druhý by s ní možná rád navázal bližší vztah.

Jak ale zdůrazňuje agentura AP, seriál nijak netematizuje fakt, že vesmírnou expedici vede žena. "To je na něm právě skvělé, že to není další podívaná o tom, jakého prvenství dosáhla žena," konstatuje Swanková.

Herečka má na kontě dva Oscary, jednoho z roku 1999 za roli transgenderové dívky přecházející na mužskou totožnost ve filmu Kluci nepláčou a druhého z roku 2004 za boxerku, kterou hrála v Million Dollar Baby režiséra Clinta Eastwooda. Nad tím, zda přijme roli kosmonautky, teď prý herečka dlouho neváhala.

Scény ve stavu beztíže štáb natáčel tak, že herci byli zavěšení na lanech. "Dalo hodně zabrat, aby to vypadalo přirozeně," vzpomíná Swanková. "Viseli jsme za boky, takže aby člověk začal plout dopředu, musel stáhnout hýždě a napřímit se, a aby dozadu, potřeboval pokrčit břicho. Náročné bylo při tom nedělat žádné zvuky ani grimasy, aby to na kameře vypadalo, že se ve stavu beztíže pohybujeme bez jakéhokoliv úsilí."

2:35 Všech deset epizod seriálu Away je na Netflixu s českými titulky. | Video: Netflix

V seriálu dále účinkují čtyřiapadesátiletá Vivian Wu jako vdaná čínská astronautka a chemička nebo jedenačtyřicetiletý Brit s indickými předky Ray Panthaki, hrající lékaře odcizeného vlastní rodině.

Emmina nepřítele a ruského inženýra, jenž se už stal dědečkem, zpodobil Mark Ivanir známý ze seriálu Ve jménu vlasti. Posledním členem posádky je Ato Essandoh, který účinkoval v Nespoutaném Djangovi a filmu Jason Bourne z roku 2016. V Away hraje židovského britsko-ghanského začínajícího kosmonauta a botanika.

Právě díky tomu, že byli delší dobu zavěšeni na lanech, spolu herci při natáčení trávili víc času, než bývá obvyklé. "Když visíte ve vzduchu, nemůžete si prostě jen tak odejít vyřídit pár hovorů," ilustruje Swanková, podle níž zážitek stmelil ansámbl.

Přesto při natáčení zažila horké chvilky. Když na sebe poprvé oblékla ochranný oblek pro kosmonauty, pocítila klaustrofobii. "Nasadí vám rukavice a v tu ránu se stáváte závislí na ostatních. Nemůžete si je sundat sami, nejdřív je nutné zmáčknout knoflík, pak zatáhnout za takovou páčku. Do toho skafandr a všechno. Zezačátku mě ten pocit upřímně vyděsil," říká herečka, která po prvním navlečení obleku zčervenala a začala se potit.

"Ale měla jsem deset epizod na to, abych se s tím poprala. A taky jsem se s tím nakonec poprala," dodává Hilary Swanková v rozhovoru pro agenturu AP.

Podle časopisu Hollywood Reporter seriál zvláštně spojuje velké téma prozkoumávání vesmíru s pozemskými strastmi rodičů.

"Scenáristé asi chtěli ukázat, že hrdinka jako Emma, která se nebojí projevit emoce a starost o rodinu, může být i dobrým vůdcem, který lidstvo konečně vezme na Mars. Ve finále jí ale dění na Zemi zaměstnává natolik, že divák snadno přejde na stranu těch účastníků mise, kteří Emmu kritizují," píše magazín, podle nějž příběh často užívá flashbacků.

Přesto je Away dle recenzenta až moc obecné a doplácí na špatné dialogy. Zvlášť to vyniká v kontrastu s tím, jak dobře jinak tvůrci evokují život v kosmu.

Dle webu Vulture.com seriál i přes intenzivnější momenty na Zemi či v kosmu působí klidným, mírumilovným dojmem.

"Problém je v tom, že když Emma a její posádka čelí vážnému nebezpečí, jako požáru nebo poruše s vodou, seriál v divákovi nedokáže vzbudit pocit, že o něco opravdu jde," míní web, podle nějž se Away zaměřuje na obyčejné problémy a hledání těch lepších stránek v každém člověku. "Vybalancovat je to těžké. Někdy se to daří lépe, někdy hůře," shrnuje web.