Mádl či Marhoul chtějí svolání valné hromady kvůli Oscarům. Akademie nevyhoví

Vadí jim, že letos hlasovalo jen sedm členů prezidia, kteří vybrali tituly Sbormistr, Karavan a Ještě nejsem, kým chci být. Prezident ČFTA Ivo Mathé ve čtvrtek řekl, že mimořádná valná hromada nyní svolána nebude.
"Ve stanovách akademie je přesně řečeno, že se valná hromada svolává, až když přijde žádost o její svolání s podpisy 50 akademiků," uvedl Mathé. Jméno snímku, který Česko vyšle do bojů o Oscara, oznámí ČFTA příští pondělí 11. srpna.
Autoři protestu mimo jiné připomínají, že termín volby znevýhodňuje filmy teprve dokončované, ale zvané na klíčové zářijové festivaly, které hlasující nemohou vidět v definitivní podobě. Mezi filmy, které prezidium do dalšího kola nezařadilo, patří i Franz režisérky Agnieszky Hollandové vybraný na festivaly do San Sebastiana a Toronta. Signatářům výzvy také vadí, že členové prezídia k nominaci přidali doporučení, aby členové hlasovali pro Sbormistra.
Bouřlivé diskuze o filmu Sbormistr
Snímek režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka vzbuzuje kontroverze. Člen ČFTA, producent a režisér Radovan Síbrt akademiky v dopise a prostřednictvím sociálních sítí vyzval k přehodnocení doporučení. Podle něj se jeho sestra Karolína, která před časem veřejně promluvila o zneužívání v dětském sboru Bambini di Praga, nechtěně stala součástí příběhu filmu.
Režisér Provazník inspiraci děním v Bambini di Praga nepopírá, zobrazené situace jsou však podle něj vědomě odlišné a fiktivní. "Věřte prosím, že smyslem filmu bylo a je ukázat na riziko zneužívání převahy a moci. A snad i pomoci, aby se tomu příště předešlo nebo včas zabránilo," uvedl ve svém prohlášení pro média Provazník.
K diskuzi o filmu se připojily i bývalé členky sboru Bambini di Praga, které ve svém prohlášení, které má ČTK k dispozici, podpořili režiséra Provazníka s tím, že film je ztvárněn velmi citlivě a má velký smysl. Snímek podle nich varuje mladé dívky i jejich rodiče, co se může dít pod pokličkou vysoce prestižního uskupení, kde vedoucí zneužívá svou moc.
Drama Sbormistr se odehrává v proslulém dívčím pěveckém sboru, který vede pětatřicátník Vítězslav Mácha v podání Juraje Loje, charismatický muž s pověstí skvělého, ale taky autoritářského sbormistra. Život elitního souboru sleduje divák očima třináctileté Karolíny, která se v extrémně soutěživém kolektivu snaží prosadit a vyrovnat se tak své starší sestře. Film měl premiéru 6. července v hlavní soutěži karlovarského festivalu o Křišťálový glóbus. Snímek uvádějí tuzemská kina od 10. července.