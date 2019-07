před 4 hodinami

Kamil Fila recenzuje film Caseyho Afflecka. | Video: Aktuálně.cz | 05:08

Americký herec Casey Affleck zjevně reaguje na svou kauzu #MeToo, míní kritik Kamil Fila poté, co viděl Affleckův nejnovější film nazvaný Světlo mého života. Autor ho tento týden představil na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. "Je to typický nezávislý film. Minimální rozpočet, žádné triky, žádné davové scény. Stojí to na dialozích, jemných postřezích, detailní psychologii, na hodně napsaném scénáři," líčí Fila.