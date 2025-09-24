„Má-li italský film jméno, vděčíme za to i těmto očím.“ Svět truchlí za Cardinalovou

"Její výrazová síla, elegance a herecký talent zanechaly nesmazatelnou stopu v dějinách italské i světové kinematografie," uvedl dnes Mattarella v tiskové zprávě.
Zármutek nad odchodem herecké ikony vyjádřil také ministr kultury Alessandro Giuli. "Smrtí Claudie Cardinalové svět ztrácí jednu z největších italských hereček všech dob. Ve své dlouhé kariéře účinkovala ve více než 150 filmech - některé z nich se dnes řadí k mezníkům autorského filmu. Byla známá po celém světě a svým mimořádným talentem dokázala inspirovat nejvýznamnější režiséry 20. století," uvedl.
S "hlubokým pohnutím" se s herečkou rozloučil také Antonio Saccone, šéf filmových studií Cinecittà. "Byla snad tím nejkrásnějším hvězdným symbolem nejzářnější a nejbohatší éry italského filmu. Její půvab a svobodný, nezaměnitelný styl propůjčily lesk filmům největších režisérů, se kterými spolupracovala," uvedl. Mnoho z jejích snímků vzniklo právě ve studiích Cinecittà v Římě.
"Pokud má dnes italský film a Cinecittà jméno po celém světě, vděčíme za to také těmto očím, tomuto hlasu, této přítomnosti - zvěčněné ve 150 filmech a v paměti nesčetných diváků," dodal Saccone.
V roce 2023 Cinecittà věnovala Claudii Cardinalové velkou retrospektivu v newyorském Muzeu moderního umění (MoMA) pod názvem Claudia Cardinalová - Nezkrotná.