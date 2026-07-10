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Film

„Svět není v pořádku.“ V psychologickém dramatu Divočina hrají Issová, Loj a Vlasák

Kultura

Český snímek Divočina, který vstoupí do kin 15. října 2026, odhalí v pátek odpoledne v Domě České televize na KVIFF svůj první trailer. Celovečerní režijní debut Evženie Brabcové láká diváky na téma komplikovaných rodinných vztahů i fenomén prepperství. V hlavních rolích se představí Klára Issová, Juraj Loj a Jan Vlasák.

Klára Issová v roli Marty, která i s dětmi utíká od násilnického manžela ve filmu Divočina (2026).
Klára Issová v roli Marty, která i s dětmi utíká od násilnického manžela ve filmu Divočina (2026).Foto: CinemArt
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V psychologickém dramatu Marta (Klára Issová) s dětmi utíká od násilnického manžela Milana (Juraj Loj) a hledá útočiště v domě svého dětství. Namísto klidu a bezpečí se ale musí konfrontovat se stárnoucím podivínským otcem – prepperem (Jan Vlasák). Ten z domu na okraji lesa buduje soukromou pevnost, v níž se připravuje na konec světa, a Martu i vnučky rychle zapojí do své „školy přežití“. Když se nečekaně objeví Milan s úmyslem odvést si dcery, Martina snaha vzít život zpět do vlastních rukou nabere dramatický spád hrozící rodinnou katastrofou.

Film otevřeně pracuje s motivy strachu, skrytého domácího násilí i generačního odcizení. Atmosféru rodinného dramatu umocňuje kamera Davida Hofmanna, která naplno využívá přirozené světlo, přičemž všudypřítomná divoká prasata a noční záběry z fotopastí evokují pocit blížícího se konce světa. Vizuální výjimečnost projektu podtrhuje fakt, že color grading a postprodukce probíhaly v renomovaných laboratořích NFI Film Lab v Budapešti, které pracovaly i na oscarových snímcích Chudáčci nebo Brutalista.

Jan Vlasák jako podivínský otec - prepper ve filmu Divočina (2026).
Jan Vlasák jako podivínský otec - prepper ve filmu Divočina (2026).Foto: CinemArt

„Zvířata a les v Divočině nereprezentují jen čistě ekologické téma, ale odrážejí především narušenou rovnováhu v lidských vztazích. Když nemáme nikoho blízkého, o koho se můžeme opřít, máme mnohem větší strach či úzkost z budoucnosti. Divoká prasata ve filmu symbolizují i určité znepokojení, jsou takovým znejišťujícím elementem. Jsou to zvířata, která se nebojí přijít až k našim příbytkům – chytrá stvoření, co budí respekt,“ vysvětluje režisérka a spoluscenáristka filmu Evženie Brabcová.

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Divácký i společenský přesah filmu připomíná producent Jakub Rálek ze společnosti BFILM.cz: „Téma prepperství a všeobecného pocitu, že svět není v pořádku, rezonuje ve společnosti čím dál víc. Náš film zkoumá rodinné vztahy právě na pozadí této plíživé hrozby konce světa. Divákům přinese především skvělé výkony Kláry Issové, Juraje Loje a Jana Vlasáka, kteří tvoří absolutní osu celého příběhu.“

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V pravidelné páteční Tečce Radka Bartoníčka se autor v glosování české politiky za uplynulé dny hodně věnuje premiéru Andreji Babišovi. Zmiňuje se ale také o legendární herečce Heleně Růžičkové, která Babiše zaujala tím, jak v jednom z filmů líčila budoucí světovost Čechů. Otázkou ovšem je, jestli k něčemu takovému dojde za Babišovy vlády, jak Bartoníček ukazuje na některých videích a událostech.

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