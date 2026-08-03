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Film

Svěrákova komedie Pět švestek jako teprve čtvrtý český film zamíří do kin v Británii

ČTK

Komedie Pět švestek, jedenáctý celovečerní film režiséra a scenáristy Jana Svěráka, na podzim vstoupí také do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde o čtvrtý český film, který se za 30 let existence samostatné České republiky podařilo ve větším měřítku dostat do britských kin. Za tvůrce o tom informovala Jana Šafářová.

Herci (zleva) Petr Kostka, Oldřich Kaiser, Dana Syslová a Jan Vlasák během natáčení filmu Pět švestek.
Herci (zleva) Petr Kostka, Oldřich Kaiser, Dana Syslová a Jan Vlasák během natáčení filmu Pět švestek.Foto: Biograf Jan Svěrák, Portobello Pictures, se souhlasem
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Snímek ve Velké Británii uvede společnost Picturehouse, která provozuje menší kina a vedle mainstreamových filmů uvádí i cizojazyčné snímky. Se svými 28 vícesálovými kiny je společnost dvojnásobně větší než její nejbližší konkurent Curzon/Artificial Eye.

Trailer k filmu Pět švestek | Video: Bioscop

"Dostat český film do britských kin přitom není samozřejmostí. Za 30 let existence samostatné České republiky se to ve větším měřítku podařilo pouze třem titulům: Kolja, Tmavomodrý svět a Obsluhoval jsem anglického krále," upozornila Šafářová.

Film uvedou v Británii pod názvem What a Way to Go – anglickým rčením vyjadřujícím záviděníhodný způsob odchodu ze života.

Univerzální téma filmu a jeho srozumitelnost v zahraničí potvrdila také americká herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová, která se letos představila divákům na filmovém festivalu v Karlových Varech. Po zhlédnutí Pěti švestek napsala producentům, že se smála a byla dojata jako u málokterého filmu. Zvláště ocenila výkon Dany Syslové, která ztvárňuje dámu v letech postiženou Alzheimerovou chorobou. Spolu se svým manželem, hercem Peterem Sarsgaardem, se shodli, že jim film přinesl inspiraci pro práci i pro život a nabídli se šířit dobré jméno Pěti švestek ve filmařských kruzích v Severní Americe.

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Příběh vyprávějící o pětici starých přátel, kteří se naposledy vydávají na pronajaté plachetnici za dobrodružstvím po řeckých ostrovech, za deset týdnů v tuzemských kinech navštívilo přes 120 000 diváků. Snímek má úspěch nejen u staršího publika, na které cílí především, ale zaujala i jeho projekce na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, která je zaměřena především na mladší filmové publikum.

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"Trochu jsem se jejich reakce bál, protože umí být nesmiřitelní. O to příjemněji mě zaskočili," uvedl režisér Jan Svěrák. Film během projekce vyvolával salvy smíchu i potlesk a po jejím skončení diváci ocenili režiséra potleskem ve stoje.

Ohlas filmu potvrdilo také nedávné rozhodnutí České filmové a televizní akademie, která jej zařadila mezi pět snímků, z nichž její členové vybírají možného českého kandidáta na Oscara za nejlepší mezinárodní film.

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Nový film Jana Svěráka Pět švestek stojí na výrazném hereckém obsazení Lenky Termerové, Oldřicha Kaisera, Petra Kostky, Dany Syslové a Jana Vlasáka. Snímek Svěrák označil za komedii o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na moře bez dozoru dospělých.

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