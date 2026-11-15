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Film

Svatební košile podle GenZ. Film inspirovaný Erbenem řeší situationship i toxické vztahy

ČTK
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Příběh inspirovaný šumavskou legendou, která pravděpodobně byla předlohou Erbenovy balady Svatební košile, přenesly do současnosti mladé herečky Sára Korbelová a Viktorie Vítová. Společně vytvořily scénář krátkometrážního psychologického dramatu Svítání.

Snímky z natáčení filmu Svítání.
Snímky z natáčení filmu Svítání.Foto: Veronika Ramertová
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Snímky z natáčení filmu Svítání.
Snímky z natáčení filmu Svítání.
Snímky z natáčení filmu Svítání.
Snímky z natáčení filmu Svítání.
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6 fotografií

Film vznikl v nezávislé produkci za šest natáčecích dnů v Kašperských Horách na Klatovsku a v Podještědí. Pražskou premiéru bude mít v pondělí 16. listopadu, řekla výkonná producentka Julie Stříbrná.

Čtyřiadvacetiletá Korbelová napsala scénář a poprvé se ujala také režie. Jednadvacetiletá Vítová z Plzně se podílela na scénáři a ztvárnila hlavní postavu. Herečky se seznámily při natáčení seriálu Případ Tanečnice a chtěly spolupracovat i dál.

„Sára má režijní ambice, Viktorie se zajímá o scenáristiku, a tak se rozhodly spojit síly. Námět vycházel z jejich společné fascinace folklórem. Viktorie má chalupu na Šumavě a legendu z Velhartic i její spojení s Erbenem zná odmala. Napadlo je přenést příběh do současnosti a otevřít skrze něj témata aktuální pro naši generaci,“ uvedla Stříbrná.

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Film vypráví o skupině spolužáků, kteří tráví podzimní víkend na chalupě u Velhartic. Jerry se vrací ze studijního pobytu v Berlíně s německým kamarádem Charliem a znovu se setkává se Žofkou, se kterou měl před odjezdem komplikovaný vztah. Zatímco ona na něj čekala, Jerry se chová odtažitě. Charlie se o Žofku začne zajímat, jeho pozornost se ale postupně mění v posedlost. Napětí vyvrcholí při noční návštěvě hřbitova.

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Psychologické drama

Autorky se vyhýbají klasickým hororovým prvkům a nadpřirozeným jevům. Motivy viny, trestu, osudovosti a neopětované lásky převádějí do současného psychologického dramatu, řekla Stříbrná.

Vztahový příběh otevírá témata blízká generaci Z, například takzvaný situationship neboli skorovztah - nedefinovaný vztah na pomezí kamarádství, nezávazného randění a partnerského soužití. Věnuje se také jeho vlivu na psychiku mladých lidí, významu komunikace ve vztazích, egu a sebepoznání.

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Předlohou filmu je šumavská pověst spojená s hřbitovním kostelem svaté Maří Magdalény ve Velharticích. Na jeho omítce je tajemná skvrna připomínající dívčí tvář. Film odkazuje na baladu Svatební košile ze sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena také cestou lesem na hřbitov nebo motivem strženého růžence.

Podobně jako v baladě čeká i Žofka na návrat svého milého, místo něj ale přichází někdo jiný. Jerry sice není oživlou mrtvolou, postupně však působí stále chladněji.

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Ve filmu hrají také František Beleš, Tomáš Weber, Vojtěch Machuta, Kryštof Švehlík a Daniel Kadlec. Na natáčení se podílel více než třicetičlenný štáb, významnou část tvořili studenti filmových oborů, například Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

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