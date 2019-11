České svatby nové generace: Manželé řeší hypotéky a umělé oplodnění, říká Třeštíková

Manželství dnes není o nic jednodušší než před 35 lety. Ekonomická situace a drahé nemovitosti vedou mladé páry k zadlužení a úzkostným vztahům. Ukazuje to nový cyklus Manželských etud, kterého se ujala dcera Heleny Třeštíkové Hana. Časosběrnou metodou režisérka odkrývá problémy i sny partnerů v 21. století - hledá odpovědi na otázky, proč se mladí berou a jakým nástrahám spolu musí čelit.

Irena a Petr pochází z centra Prahy. Oba se shodují, že svatbu berou jako zpečetění svého vztahu a také jako zábavu. "Dneska nás čeká velký mejdan," říká pár na začátku časosběrného dokumentu.

Hana Třeštíková, která si pár vybrala na matrice Prahy 1, zachycuje novomanžele v době, kdy mají za sebou devět let spolužití v pronajatém bytě. Petr pracuje na zakázkách v marketingu, Irena je finanční ředitelka v národní společnosti. Chtějí spolu žít, ale nechtějí mít děti. "Ještě na to nejsme připraveni," říká 29letá Irena.

Během šesti let kamera dokumentuje jejich manželství, kariérní vývoj, sny a překážky, které jim brání naplnit své touhy. Zamilovaní se dvakrát přestěhují, koupí byt na hypotéku, změní práci a naplno se věnují svým koníčkům. Nabitý kalendář je první překážka, kterou spolu pár musí překonat. Zdaleka ale není poslední.

Příběh Petra a Ireny je jedním z pěti manželských etud, které Hana Třeštíková natáčela šest let od roku 2011. Úvodní epizodu o Mirce a Jakubovi už diváci mohli vidět v kině letos na jaře. Teď ji i s ostatními díly uvede na druhém kanálu Česká televize.

"Myslím, že je to cenná výpověď doby o jedné generaci," říká k cyklu jeho režisérka Hana Třeštíková, která jím volně navazuje na Manželské etudy z 80. let. Stejně jako její matka Helena v něm hledá odpovědi na otázky, proč se lidé berou a co je v prvních letech manželství vlastně čeká.

Strašák jménem hypotéka

Zatímco v 80. letech se mladí lidé brali kvůli ekonomickému tlaku a právu na vlastní byt, ve svatbách nové generace jsou důvody svazku často bez většího cíle.

"Lidé se dnes potýkají s dost odlišnými, avšak často fatálními problémy," říká režisérka původních manželských etud Helena Třeštíková. Jak upřesňuje její dcera Hana, vášnivé debaty současných nastávajících se točí například okolo hypotéky.

"Všichni z ní mají strach a berou to jako závazek, kterým si nejsou jistí. Přesně vědí, kolik jim bude, až ten dluh splatí, což přináší do vztahu strach a úzkost. Ti, co hypotéku nemají, se zase chlubí, že nejsou zavázaní."

Novomanželé jsou dnes starší než v 80. letech. Často se berou až v 30. roce svého života, mají více zkušeností a hotový charakter. "Do svazku vstupují spíš proto, aby si vztah oficiálně stvrdili, v zásadě je to ale nijak neposune. Dříve byla svatba vysvobozením z života s rodiči," vysvětluje režisérka.

Další téma, které patero odlišných novomanželů spojuje, je umělé početí. "Vychází to z toho, že se bereme starší, a tím pádem musíme řešit i tyto problémy. Páry to vnímají jako daň za to, že si užívali, studovali a cestovali," říká Hana Třeštíková, která se s protagonisty generačně ztotožňuje.

Mezi pěti dvojicemi není ani jeden homosexuální pár. Registrovaní partneři o natáčení neměli zájem, tvrdí Třeštíková. "Zkoušela jsem tomu jít naproti a poptávala jsem se i v gay komunitách okolo sebe, zkoušela jsem to dva roky, ale nikdo neprojevil zájem."

Podle režisérky je dnes obecně těžké sehnat lidi, kteří by na kameru řekli svoji upřímnou zpověď. V 80. letech lidé na internetu nemohli degradovat druhé, dnes musí Třeštíková své protagonisty připravit na lynč.

"Upřímně se toho bojím, chtěla bych je ochránit od negativních komentářů, ale vím, že to nedokážu, a tak jim pořád opakuji, ať si komentáře nečtou. Cítím vůči nim velkou zodpovědnost, na druhou stranu s medializací souhlasili a vědí, co je čeká."

První díl, příběh Mirky a Kuby, uvede druhý kanál České televize ve středu 27. listopadu večer.

Třeštíkovy: Páry žijí v nejistotě, ale už se nebojí rozvést, dřív se braly kvůli bytu