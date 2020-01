Hillary, Angelina Jolie, Taylor Swift. Začal festival Sundance, letos je plný žen

V době, kdy Hollywood rozdává ceny za uplynulý rok a znovu je kritizován za nerovnoprávné zastoupení všech pohlaví, v americkém státě Utah začal další ročník kinematografického festivalu Sundance. Jeho hlavními hvězdami jsou režisérky a herečky.

Přehlídka, která se koná v městečku s lyžařským střediskem Park City, potrvá 10 dnů a uvede 118 celovečerních filmů. 44 procent z nich natočily ženy. Příslušníci minorit jsou autory 34 procent snímků, LGBTQ režiséři pak 15 procent. Vloni ženy natočily 40 procent titulů vybraných na Sundance, poměr tak meziročně mírně vzrostl.

Představuje to kontrast oproti nadcházejícímu udílení cen Oscar, kde 9. února na sošku za režii není nominovaná jediná žena a kde o ocenění pro film usilují snímky, které buď natočili muži, nebo o mužích vyprávějí.

"Na Sundance je to součástí dlouhodobého trendu," vysvětluje Brent Lang z filmového a televizního časopisu Variety. "Za poslední dekádu si festival opravdu dává záležet, aby poskytoval příležitosti filmařkám a obecně jakkoli přehlíženým autorům. Letos v tom jen pokračuje," míní Lang.

Největší festival nezávislé americké kinematografie začal projekcí dokumentárního filmu Taylor Swift: Miss Americana, který vyrobila streamovací videotéka Netflix. Slibuje "syrový a emoce odhalující" pohled na kariéru popové zpěvačky Taylor Swift. Snímek, jejž natočila držitelka televizní ceny Emmy Lana Wilsonová, se na Netflixu objeví příští pátek.

Podle Variety začíná záběrem na to, jak se Taylor Swift snaží složit píseň u piana, zatímco jí po klaviatuře prochází kočka. Co se zprvu zdá jako klasický hudební dokument, zhruba ve dvou třetinách nabude politický rozměr, když se protagonistka rozhodne víc angažovat v politice.

"V nejdůležitější scéně filmu se Taylor Swift snaží přesvědčit své kolegy, že je důležité, aby vystoupila a vyslovila podporu americké Demokratické straně v místních volbách v Tennessee," líčí Variety.

Film Taylor Swift: Miss Americana bude na Netflixu k vidění příští pátek. | Video: Netflix

Rekordní počet přihlášek

Pořadatelé festivalu, který roku 1978 založil dnes třiaosmdesátiletý herec Robert Redford a jejž loni navštívilo 120 tisíc lidí, letos obdrželi rekordních více než 15 tisíc přihlášek.

Z nich vybrali například dětský film Come Away, který se točí okolo příběhů Petra Pana a Alenky v říši divů a jehož režisérka Brenda Chapmanová do hlavní role obsadila Angelinu Jolie.

Pozornost vzbuzuje snímek The Father, v němž Olivia Colmanová hraje dceru snažící se zaopatřit stárnoucí rodiče, nebo film Promising Young Woman. V něm se protagonistka v podání Carey Mulliganové, jež nedokončila lékařskou fakultu a pracuje v kavárně, rozhodne pomstít mužům za trauma, které jí způsobili. Film natočila Angličanka Emerald Fennellová, podepsaná pod druhou řadou úspěšného seriálu Na mušce.

Film Promising Young Woman natočila Emerald Fennellová. | Video: Focus Features

K dalším sledovaným titulům patří životopisné drama Shirley o dávno zesnulé autorce populárních hororových knih Shirley Jacksonové, kterou hraje Elisabeth Mossová, nebo snímek Tesla, ve kterém srbského vynálezce a konstruktéra Nikolu Teslu ztvárnil Ethan Hawke.

Kromě toho diváci uvidí třeba snímek Ironbark, který se odehrává za studené války a Benedict Cumberbatch v něm ztvárnil skutečného britského špiona Grevillea Wynnea, který CIA pomohl dostat se k informacím o sovětském jaderném programu.

V dokumentární sekci Sundance uvede snímek Rona Howarda Rebuilding Paradise o požárech, které předloni sežehly kalifornské městečko Paradise, film Be Water o herci a popularizátorovi bojových umění Bruceovi Leem nebo čtyřdílný dokument Hillary o bývalé americké ministryni zahraničí a kandidátce na prezidentku v roce 2016 Hillary Clintonové.

Na letošním ročníku Sundance se chtějí zviditelnit také streamovací platformy. Netflix kromě zahajovacího filmu o zpěvačce Taylor Swift představí třeba dokument Crip Camp o táboru pro tělesně postižené teenagery, který natočila společnost Higher Ground Productions založená bývalým americkým prezidentem a první dámou Barackem a Michelle Obamovými.

Čtyřdílný dokument o Hillary Clintonové natočila videotéka Hulu. | Video: Hulu

Česká stopa

Letošní 36. ročník festivalu má také českou stopu. Uvede na krátkometrážního Oscara aktuálně nominovaný film Dcera režisérky Darji Kaščejevové studující pražskou FAMU nebo krátký animovaný snímek Sh_t Happens. Ten natočili Michaela Mihályi a Dávid Štumpf, devětadvacetiletí Slováci rovněž z pražské filmové školy, a vypráví o vztahovém trojúhelníku mezi vyčerpaným údržbářem, jeho frustrovanou ženou a ovdovělým jelenem.

Film Sh_t Happens natočili Michaela Mihályi a Dávid Štumpf. | Video: Unifrance

V dokumentární soutěži je zastoupen titul Nora Benjamina Reeho nazvaný Malířka a její zloděj (The Painter and the Thief) o pět let staré krádeži dvou maleb Češky Barbory Kysilkové z galerie v Oslu.

Snímek zachycuje, jak autorka ve snaze dopátrat se svých děl oslovila jednoho z dopadených zlodějů a rozhodla se jej portrétovat. "Po mnoha namalovaných portrétech a uběhlých letech následuje mimořádný příběh vzájemného lidského spojení a přátelství," avizují tvůrci. Tématem se zabývá také aktuální výstava Malířka a její zloděj v pražské Galerii Miró.

Jak připomíná Česká televize, v dokumentární soutěži Sundance se diváci potkají i se třemi absolventy českého kinematografického workshopu dok.incubator.

Do výběru se dostal rumunský film Acasa, My Home (Acasa, můj domov) o romské rodině, kterou úřady nutí přesídlit z rezervace do města. Druhý snímek se jmenuje Once Upon a Time in Venezuela (Bylo nebylo ve Venezuele) a sleduje malou vesnici, kterou za vlády prezidenta Huga Cháveze rozloží korupce.

"Třetí film The Eart Is Blue as an Orange (Země je modrá jako pomeranč) je poetickým a hodně silným příběhem o válce. Hrdinkou je matka samoživitelka z Donbasu," řekla České televizi Andrea Prenghyová, ředitelka dok.incubatoru.

Češi na festivalu Sundance již uspěli v minulých letech. Roku 2016 zde byl uveden krátký film Furiant režiséra Ondřeje Hudečka, který získal cenu za režii.

V roce 2012 měl na přehlídce premiéru v mezinárodní soutěžní sekci snímek Bohdana Slámy Čtyři slunce a roku 2007 cenu diváků obdržel irský film Once, v němž českou emigrantku hrála písničkářka Markéta Irglová.

Herec Robert Redford, jedna z nejvlivnějších hollywoodských osobností 70. a 80. let minulého století, festival Sundance založil v roce 1978 s cílem upozornit na nezávislou tvorbu a představit talenty, které za sebou nemají velká studia.

V začátcích šlo o komorní přehlídku. Dnes festival z Park City, tedy města proslulého třemi lyžařskými středisky, přesahuje až do přilehlého Salt Lake City. Tam se roku 2002 konaly zimní olympijské hry.