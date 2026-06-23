Maradonova „boží ruka“. Karlovarský festival zahájí dokument o slavném fotbalovém mači

Zahajovacím filmem letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje nezapomenutelné utkání mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986. Festival pak zakončí kriminální drama Noaha Segana Poslední žijící kapsář v New Yorku. Novináře o tom informovali pořadatelé.
Dokument režisérů Juana Cabrala a Santiaga Franca se po 40 letech vrací k legendárnímu střetnutí ve čtvrtfinále mistrovství světa v Mexiku, ve kterém Argentina porazila Anglii 2:1 i díky tomu, že argentinský záložník Diego Maradona dal gól rukou. Snímek kombinuje archivní materiály a osobní vzpomínky bývalých fotbalistů.
„Jeden z nejvíce strhujících filmů na letošním festivalu v Cannes dokazuje, že některé ikonické okamžiky ze sportovní historie se dotýkají samotné podstaty lidské existence,“ řekl umělecký ředitel MFF Karlovy Vary Karel Och.
Snímek Poslední žijící kapsář v New Yorku, který byl uveden na festivalu Sundance a na Berlinale, představí Johna Turturra v roli kapsáře ze staré školy v době, kdy peněženky plné bankovek nahradily platební karty, lidé koukají do mobilů a staré triky přestávají fungovat.
Novou znělku pro MFF natočil švédský filmový a divadelní herec a držitel Zlatého glóbu Stellan Skarsgaard, který loni na festivalu obdržel Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Znělka bude mít premiéru na slavnostním zahájení festivalu 3. července.
Po zahájení bude od 22:45 následovat koncert na pódiu před hotelem Thermal, který připravil DJ a producent NobodyListen a který propojí výrazné osobnosti současné české hudební scény napříč žánry i generacemi. Na pódiu se vystřídají Matěj Ruppert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Bárta, Yzomandias, Vladimir 518, Akira, Annet X a sbor Vocal Crew by Unique. NobodyListen s každým z umělců vytvořil speciální aranžmá. Koncert je pro veřejnost zdarma.
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