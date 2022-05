Střelba z raketometu na Palachově náměstí. Netflix vydal trailer z Gray Mana

Moskevský městský soud dnes zamítl odvolání kritika Kremlu, opozičního politika Alexeje Navalného, proti jeho březnovému odsouzení na devět let do vězení za podvod a pohrdání soudem, oznámily tiskové agentury. Navalnyj vinu odmítá a své uvěznění přičítá režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, který u soudu označil za nepřítele, zrádce a vraha ruského lidu. Rozhodnutí soudu odsoudil americký ministr zahraničí Antony Blinken, ukazuje podle něj to, že Rusko chce potlačit jakoukoliv opozici v zemi.

Odvolání obhajoby se nevyhovuje, rozsudek soudu první instance platí beze změny, ohlásil verdikt soudce. Rozsudek tím vstoupil v platnost a Navalnyj bude převezen z nápravného zařízení v Pokrovu ve Vladimirské oblasti do vězení s přísnějším režimem, napsala agentura TASS. Pokrovské vězení se nachází asi 100 kilometrů od Moskvy.

Obhajoba žádala zrušení verdiktu a argumentovala tím, že vina jejího klienta nebyla prokázána. Prokurátorka naopak navrhla ponechat březnový rozsudek v původním znění. Obhajoba podle agentury Interfax ohlásila, že rozhodnutí odvolacího soudu napadne. "Samozřejmě, že to napadneme," řekl advokát Vadim Kobzev.

Nynější rozhodnutí podle listu Kommersant znamená, že Navalnyj by měl vyjít z vězení na svobodu v roce 2031. Sám opozičník dříve poznamenal, že "čísla jsou bezvýznamná", ale že "žába na ropném potrubí", tedy Putinův režim, se sama od sebe nezhroutí.