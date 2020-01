Krimi po česku: Ve Stockholmském syndromu policie nepátrá, děj je plný děr

Funkce maltského premiéra se v pondělí ujal Robert Abela, dvaačtyřicetiletý právník, který byl v neděli zvolen šéfem vládní Labouristické strany. Na postu nahradil Josepha Muscata, který odstoupil kvůli kauze vraždy novinářky Daphne Caruanaové Galiziové z roku 2017. Informaci přinesla agentura Reuters.

Nový premiér je synem bývalého maltského prezidenta George Abely. Robert byl v roce 2017 zvolen do parlamentu, podle Reuters tak nemá příliš mnoho politických zkušeností. Již při kandidatuře na lídra Labouristické strany deklaroval, že v případě zvolení bude pokračovat v kurzu nastoupeném svým předchůdcem. Zatím neoznámil žádné personální změny v nové vládě. V úřadu by měl setrvat do září roku 2022.