Státní zástupce obžaloval bývalého důstojníka StB kvůli pronásledování herce Töpfera

Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v 70. a 80. letech. U dalších dvou bývalých příslušníků navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 1. Podle jeho mluvčí Evy Švíglerové plánuje obžalobu i dohody projednávat příští týden v pondělí.
"Mohu potvrdit, že dne 18. května 2026 byla Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1 podána obžaloba na jednu fyzickou osobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Zároveň téhož dne byly podány k tamnímu soudu návrhy na schválení dohody o vině a trestu ve vztahu ke dvěma obviněným osobám," uvedl Cimbala.
Na roky trvajícím pronásledování Töpfera kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře se podle dřívějších informací policie podílelo asi 20 příslušníků StB. Policie vyvodila trestní odpovědnost u 12 z nich, osm však již bylo po smrti a policie tak ze zneužití pravomoci úřední osoby letos obvinila pouze čtyři bývalé důstojníky. U posledního stíhaného však policie na konci května trestní stíhání podle Cimbaly zastavila. Kvůli duševnímu stavu už totiž není schopen chápat smysl stíhání. Usnesení zatím není pravomocné.
StB na Töpfera podle vyšetřovatelů z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nasazovala tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci. Perzekuce byla podle policistů neobvykle dlouhá. Nezvyklé bylo také to, že pokračovala i poté, co se herec odstěhoval z jednoho regionu do jiného. Postupně působil na Ostravsku, Ústecku a nakonec v Praze. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že zásahy do života herce vyvrcholily jeho propuštěním z jednoho z pražských divadel.
Töpfer ČTK letos v únoru řekl, že vyšetřování neinicioval, připustil tehdy, že má smíšené pocity. "Vzhledem k tomu, že máme dva vylustrované spolupracovníky StB ve vládě, to pro mě není žádná satisfakce," uvedl herec k obvinění důstojníků StB.
Töpfer je herec, režisér, pedagog, od roku 2012 ředitel vinohradského divadla a také senátor za ODS. Hrál v desítkách filmů i divadelních her, je držitelem Ceny Alfreda Radoka a Ceny Thálie. Rovněž je znám z řady rozhlasových pořadů.
Narodil se v roce 1951 v Praze. Pochází z židovské rodiny, řada jeho příbuzných zahynula v koncentračních táborech. Je členem správní rady Památníku Šoa Praha a členem Veřejně prospěšného spolku na podporu osob dotčených holokaustem.
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