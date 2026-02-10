Státní cenzura zatápí pod kotlem. Ruské úřady očekávají vlnu udání na filmová díla

Ruské úřady začnou prověřovat filmy, které se obešly bez úředního povolení k promítání v kinech. Konkrétně budou zkoumat, zda se tyto filmy nepokoušejí zdiskreditovat tradiční ruské duchovní a mravní hodnoty, uvedl v úterý server The Moscow Times s odvoláním na nařízení ministerstva kultury, které vytváří speciální expertní tým.
Rektor filmové akademie Vladimir Malyšev již varoval před návratem tuhé státní cenzury jako za časů Sovětského svazu, upozornil portál.
Prověrky začnou od 1. března po obdržení stížnosti na konkrétní film, přičemž nařízení nezmiňuje, že by stěžovatel musel uvést své jméno. Ministerstvo pro hodnocení obsahu filmů vytváří speciální expertní tým, v případě potřeby hodlá požádat o názor vědce, vzdělávací instituce či zástupce kulturní obce či jiné osoby.
V Rusku 1. března vstoupí v platnost zákon, který zakazuje filmy diskreditující tradiční hodnoty. Nejde jen o povolení k promítání v kinech, ale také o zákaz šíření na internetových platformách s více než 100 000 uživateli a na sociálních sítích s návštěvností více než půl milionu lidí během 24 hodin, podotkly The Moscow Times.
Připomněly také, že ruské úřady v roce 2022 zakázaly "propagovat" sexuální menšiny LGBT a v roce 2024 propagandu narkotik, což vedlo k masovému odstraňování filmů z internetových kin, k vystřihování jednotlivých scén a také ke stahování knih z prodeje, jakož i k úpravám textu v nových vydáních. Společnost Gazprom Media Holding za několik stovek milionů rublů vyvinula speciální program určený k automatickému vyhledávání obrazového obsahu, který neodpovídá tradičním hodnotám.
"Už jsem viděl, kolik zdraví zničila tvůrcům cenzura, která tehdy (za Sovětského svazu) byla státní, a kolik dobrých filmů se kvůli cenzuře stalo průměrnými," prohlásil rektor Malyšev při lednové debatě s poslanci.
V Rusku se podle rektora už objevilo množství "dobrovolných cenzorů", kteří bez jakýchkoliv hlubších znalostí velice kategoricky hodnotí umělecká díla - a přitom zjevně velmi touží stát se státními úředníky. Při takovém vývoji se Rusko vrátí ke státní cenzuře, varoval rektor.
Přítomný režisér Alexej German při této příležitosti požádal zástupce úřadů, aby jasně vysvětlili, "o čem smíme a o čem nyní nesmíme mluvit". Existuje totiž množství témat, o kterých tvůrci ani netuší, zda se jich smějí dotýkat. Vybízel také vyhnout se přílišné regulaci předpisy a také přehnanému rozmnožení kontrolních orgánů.
