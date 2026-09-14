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Film

StarDance má novou znělku z knihovny. Chlopčík se vrací, Eben a Kostková se rozloučí

Kultura
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Česká televize v pondělí na zahradě britského velvyslanectví odstartovala pomyslný odpočet ke 14. řadě taneční show StarDance, která letos vypukne 10. října. Desítka párů už naplno trénuje a ČT odtajnila okolnosti vzniku nové znělky, která se natáčela v knihovně zámku Kačina. Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci zároveň oznámili, že v letošním ročníku budou moderovat naposledy.

Porotu soutěže StarDance budou v roce 2026 tvořit Richard Genzer, respektovaná choreografka Jana Burkiewiczová, tanečnice Tatiana Drexler a opět také nekompromisní Zdeněk Chlopčík.
Porotu soutěže StarDance budou v roce 2026 tvořit Richard Genzer, respektovaná choreografka Jana Burkiewiczová, tanečnice Tatiana Drexler a opět také nekompromisní Zdeněk Chlopčík.Foto: Česká televize
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Oblíbená moderátorská dvojice je s televizní show StarDance spjatá už od roku 2006. Jejich tváře se objevily v každém díle, vyjma roku 2021, kdy byla covidová pandemie a Terezu Kostkovou musel na jeden večer zastoupit Aleš Háma. Marek Eben zároveň přítomné ujistil, že StarDance bude pokračovat dál i bez jejich moderace, a také prozradil, že jsou jediná dvojice, která pořad uváděla tak dlouhou dobu, tedy 20 let.

Letošní ročník chce vzdát hold všemu, co udělalo ze StarDance za dvě desítky let vysílání národní fenomén – ať už jde o nervozitu před prvním krokem na parketu, nebo o nezapomenutelné momenty živých přenosů.

„Dvě desetiletí StarDance na obrazovkách České televize představují neuvěřitelný příběh elegance, radosti a trvalé divácké přízně. Zábavních formátů, které by si udržely takovou úroveň a lásku publika po celých dvacet let, je na televizním trhu naprosté minimum,“ hodnotí generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Znělka televizní taneční soutěže StarDance se letos natáčela v chotkovské knihovně zámku Kačina.
Znělka televizní taneční soutěže StarDance se letos natáčela v chotkovské knihovně zámku Kačina.Foto: Česká televize – Mikuláš Křepelka

Cesta do knihovny vzpomínek

Letošní promo, které mělo na pondělní tiskové konferenci premiéru, je jakousi filmovou poctou dvacetileté historii pořadu. Jeho režisér Jan Bártek zavedl jak moderátorskou dvojici Marka Ebena a Terezu Kostkovou, tak samotné soutěžící do působivých prostor chotkovské knihovny na zámku Kačina.

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„Chtěli jsme vytvořit promo, které v sobě nese kouzlo nostalgie, ale zároveň i velkou dávku energie a očekávání nového začátku. Nechali jsme se inspirovat kouzelnou knihovnou, pomyslným archivem StarDance, kde Tereza s Markem objevují, jak hluboko se tento pořad zapsal do paměti i srdcí diváků. Je to takové nahlédnutí pod pokličku toho, co diváci, soutěžící, ale i realizační tým za ty roky společně prožili, a zároveň pozvánka na to, co za divočinu nás čeká letos,“ vysvětluje Bártek.

Páry trénují, porota hlásí návraty

Zatímco vizuál pořadu byl dosud tajemstvím, desítka odvážných osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta naplno věnuje tvrdému tréninkovému drilu. Na slavnostním setkání se tak fanouškům i médiím připomněli Hana Dvorská a Michal Kurtiš, Vojtěch Dyk a Catharina Málek, Marta Jandová a Martin Prágr, Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková, Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, Tomáš Polák a Adriana Mašková, Tomáš Sean Pšenička a Natálie Otáhalová, Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec, Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská nebo Luciana Tomášová a Robin Ondráček.

Jejich výkony bude pečlivě sledovat obměněná porota. Vedle oblíbených stálic Tatiany Drexler a Richarda Genzera letos opět zasedne k bodovacím tabulkám nekompromisní Zdeněk Chlopčík. Odbornou čtveřici pak doplní nová posila – respektovaná choreografka Jana Burkiewiczová.

„Nechali jsme se inspirovat kouzelnou knihovnou, pomyslným archivem StarDance, kde Tereza s Markem objevují, jak hluboko se tento pořad zapsal do paměti i srdcí diváků,“ říká k natáčení letošní znělky StarDance její režisér Jan Bártek.
„Nechali jsme se inspirovat kouzelnou knihovnou, pomyslným archivem StarDance, kde Tereza s Markem objevují, jak hluboko se tento pořad zapsal do paměti i srdcí diváků,“ říká k natáčení letošní znělky StarDance její režisér Jan Bártek.Foto: Česká televize – Mikuláš Křepelka

Nová aplikace a roztančení školáci

Další novinkou, kterou tvůrci na ambasádě odtajnili, je spuštění oficiální mobilní aplikace StarDance, která bude pro všechny ke stažení zdarma. Aplikace se stane středobodem exkluzivního zákulisního obsahu či bonusových videí a především nabídne zcela nový a pohodlný způsob hlasování pro soutěžní páry přímo z mobilního telefonu jako alternativu ke klasickým SMS.

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StarDance také dlouhodobě inspiruje k pohybu i mladší generaci. Do projektu Tančí celá škola se v minulém ročníku zapojilo na 10 000 dětí. Školní týmy podle návodu nacvičují choreografii sestavenou hlavním choreografem StarDance Martinem Koldou a své záznamy zasílají na portál ČT edu. Vybrané kolektivy se pak mohou těšit na zážitkovou výhru přímo v České televizi po boku samotných finalistů a vítězů StarDance.

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