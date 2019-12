Premiéru mají poslední Star Wars o rodu Skywalkerů. Budoucnost ságy je ve hvězdách

Až ve středu večer také česká kina začnou promítat nejnovější díl sci-fi ságy Star Wars: Vzestup Skywalkera, půjde o víc než konec jedné trilogie. Skončí devítidílný epos vyprávějící o rodu Skywalkerů - a zřejmě zodpoví alespoň některé otázky, které už dlouho trápily fanoušky příběhů odehrávajících se kdysi dávno v jedné předaleké galaxii.

Jedna otázka nezodpovězená přesto zůstává: a sice co bude dál se ságou Star Wars, v Česku známou pod původním překladovým názvem Hvězdné války.

Devátá epizoda s podtitulem Vzestup Skywalkera slibuje odhalit, kdo byli rodiče členky odboje Rey, nebo co žene antagonistu skrývajícího svou tvář pod helmou Kylo Rena. Také nahlédne do minulosti bývalého vojáka zlého Prvního řádu Finna, který zběhl k povstalcům. Tolik před premiérou avizují jednotliví herci.

"Je v tom hodně radosti a konec filmu je velice emocionální," říká britská herečka Daisy Ridleyová, která ztvárnila Rey. "To ale neznamená, že by to bylo úplně smutné. Je to emocionální, ale myslím, že až lidi půjdou z kina, budou se cítit povznesení," dodává.

Prozradit co nejméně

Star Wars jsou po Harrym Potterovi druhou komerčně nejúspěšnější kinematografickou ságou všech dob.

Od roku 1977, kdy George Lucas natočil první film o dobrodružstvích Lukea Skywalkera, který se z obyčejného farmáře stane galaktickým hrdinou a rytířem řádu Jedi, sága jen na prodejích lístků do kin utržila zhruba 9,2 miliardy dolarů, v přepočtu okolo 210,6 miliardy korun. Do toho se ale nepočítá merchandising, čili další minimálně stovky milionů dolarů z prodeje hraček, oblečení nebo videoher.

Nový film by měl příběhovou linku, rozvíjenou v osmi předešlých epizodách, definitivně završit. A co je pro snímky ze světa Hvězdných válek typické, tvůrci, tedy společnost Walt Disney Company, z příběhu prozrazují co nejméně.

V ukázkách ze snímku lze tak například vidět protagonistku Rey s červeným světelným mečem, který je v této sérii tradičně spojován s odvrácenou Temnou stranou síly. To u fanoušků vyvolalo dohady, zda se dosavadní hrdinka nepromění v antagonistku.

Adam Driver, který hraje Kylo Rena, slibuje, že jeho postava zažije jistý vývoj - a že s ním počítal už v roce 2015, kdy s režisérem J. J. Abramsem začal diskutovat nad tehdejším v pořadí sedmým dílem Síla se probouzí. Ten byl zároveň prvním dílem nové trilogie, která nyní končí.

"Na naší první schůzce mi o té postavě řekl jednu věc, která mě hodně zaujala," naznačuje Driver. "V podstatě celých těch skoro šest let to směřovalo k jednomu okamžiku."

V nové ukázce ze Star Wars: Vzestupu Skywalkera Kylo Ren míří za císařem. | Video: Walt Disney Company

Bude další trilogie?

V novém filmu nebude chybět ani princezna Leia hraná Carrie Fisherovou. Herečka je již po smrti, štáb však využil záběry, které stihla natočit pro předešlé díly. A herec John Boyega zase slibuje, že diváci se prostřednictvím jednoho "opravdu skvělého vztahu" dozvědí více o minulosti jeho postavy, Finna.

Režisér J. J. Abrams, jenž natočil sedmou epizodu Síla se probouzí i nynější devátý díl Vzestup Skywalkera, říká, že Rey, Finn a pilot Poe Dameron hraný Oscarem Isaacem v novém filmu zažijí "skvělou, odvážnou zábavu".

Film podle něj obsahuje skoro hororová místa, stejně jako část, která divákům zaútočí na city. "Chvílemi to bude pořádně intenzivní a strašidelné," shrnuje Abrams.

Co ale bude dál se ságou Star Wars, zatím není jasné. Generální ředitel a předseda představenstva Walt Disney Company Bob Iger řekl, že po Vzestupu Skywalkera si firma s dalšími filmy ze světa Hvězdných válek dá pauzu. Minulý měsíc v rozhovoru pro britskou BBC Iger přiznal, že asi byla chyba pustit do světa tolik snímků v tak krátké době.

Předloni touto dobou do kin mířila osmá epizoda Poslední z Jediů, která celosvětově utržila 1,3 miliardy dolarů. Už to ale bylo výrazně méně než sedmý díl Síla se probouzí, jenž překročil hranici 2 miliard. Osmý díl natočený Rianem Johnsonem navíc vzbudil nevoli u části fanoušků, kteří kritizovali celkový tón i jednotlivé části příběhu.

Loňské samostatné dobrodružství ze světa Star Wars o začátcích postavy Hana Sola pak celosvětově utržilo jen 393 milionů dolarů.

"Na Hvězdných válkách je vždycky něco speciálního. A v tomto případě platí, že méně je více," přiznává zpětně ředitel Walt Disney Company.

Ta přesto nadále počítá s tím, že v prosinci 2022 v kinech odstartuje další trilogie filmů. Původně ji měli napsat David Benioff a D. B. Weiss, tvůrci oceňovaného fantasy seriálu Hra o trůny. V říjnu však oznámili, že projekt opouští, a tak je jeho další budoucnost momentálně ve hvězdách.

Disney nyní na své nové předplatitelské službě Disney+, která v Česku zatím oficiálně není k dispozici, vysílá seriál ze světa Star Wars nazvaný The Mandalorian. A chystá alespoň dva další. Jeden by se měl točit okolo postavy Obi-Wana Kenobiho, kterého naposledy začátkem tisíciletí hrál Skot Ewan McGregor.

"Ať bude se Star Wars dál cokoliv, vždycky by v sobě měly mít to překvapení a srdce a naději, kterou jsem z těch filmů cítil," míní režisér J. J. Abrams. "Tím nechci říct, že by neměly být o ničem jiném. Ale 42 let poté, co je George Lucas vytvořil, srdce Star Wars pořád silně bije," dodává.