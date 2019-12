Nové Star Wars utržily 374 milionů dolarů. Je to hodně, ale méně než předešlé díly

Nový díl Star Wars: Vzestup Skywalkera za první víkend v kinech celosvětově utržil 374 milionů dolarů. V pondělí o tom informovala společnost Walt Disney Company, která poslední z devíti epizod dlouholeté sci-fi ságy vyrobila.

Enormní prodeje vstupenek potvrzují, že Hvězdné války zůstávají jednou z nejpopulárnějších hollywoodských sérií, která je nadále schopna přilákat masy. Zároveň se jedná o horší výsledek, než jakého dosáhly oba snímky z nedávné trilogie - sedmá epizoda s podtitulem Síla se probouzí v roce 2015 za první víkend po světě utržila 517 milionů dolarů, předloňský Poslední z Jediů pak 450 milionů.

V USA a Kanadě, kde mají studia nejvyšší marže, si Vzestup Skywalkera připsal necelých 176 milionů dolarů. Na tomto největším světovém filmovém trhu se jedná o dvanáctou nejúspěšnější premiéru všech dob a třetí největší, jaká se kdy uskutečnila v prosinci - v tabulkách tak i tady devátá epizoda končí za předešlými díly.

Tržby v USA a Kanadě za první týden 2015 Star Wars: Síla se probouzí 247,9 milionu dolarů 2017 Star Wars: Poslední z Jediů 220 milionu dolarů 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera 175,5 milionu dolarů

"Na prosinec je to skvělé číslo," míní Jeff Bock z analytické společnosti Exhibitor Relations, který připouští, že Star Wars mají fanoušky po celém světě. "Přesto to oproti poslednímu dílu znamená propad o 20 procent. A to je důvod ke znepokojení, ať je jinak sága sebevětší," varuje Bock.

Vzestup Skywalkera natočil stejně jako sedmou epizodu Hvězdných válek režisér J. J. Abrams. Symbolicky tak završil příběh, který roku 1977 odstartoval George Lucas, když ve filmu poprvé představil mladého hrdinu Lukea Skywalkera.

V deváté epizodě, označované za poslední příběh ságy rodu Skywalkerů, se trio nových hrdinů v podání Daisy Ridleyové, Johna Boyegy a Oscara Isaaca musí postavit zlému Prvnímu řádu.

Názory kritiků na nový díl se liší. Podle některých je příběh příliš složitý a bez nápadu. Většině fanoušků se naopak devátá epizoda zatím líbí. V hodnocení na webu Rotten Tomatoes ji pochválilo 86 procent z těch, kdo ji viděli.

Do spousty kin po světě příznivci Hvězdných válek o víkendu zavítali převlečeni za své oblíbené postavy ze Star Wars, od mladé sběračky odpadu Rey až po chlupatého pilota Chewbaccu. Někteří fanoušci v kinech absolvovali maraton všech osmi dosavadních filmů, které Vzestupu Skywalkera předcházely.

Podle Cathleen Taffové, šéfky severoamerické distribuce Disneyho, je firma s prvními výsledky spokojená. Film bude hodnotit teprve podle celkového výkonu, až se do statistik propíšou veškeré tržby za Vánoce i Nový rok. V tomto období budou Star Wars cílit na rodiny, jež mají o svátcích volno.

"Je to skvělý vstup do těchhle prvních týdnů a svátky hrají v náš prospěch," míní Taffová.

Walt Disney Company si ale jinak s filmy ze světa Hvězdných válek na chvíli dá pohov. Ten příští do kin přijde až v prosinci 2022.